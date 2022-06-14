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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704331/منتخب-تونس-يحقق-الفوز-على-اليابان-بثلاث-أهداف

انتصر المنتخب التونسي اليوم الثلاثاء على المنتخب الياباني بنتيجة 3ـ0، في نهائي بطولة اليابان الدولية لكرة القدم، ليحرز اللقب بعد أن انتصر في نصف النهائي على الشيلي بنتيجة 2ـ0 أيضا، وقدم نسور قرطاج مستوى مميزا في النهائي أكدوا من خلاله حسن استعدادهم لرفع التحدي مستقبلا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم المنتخب التونسي مردودا جيدا في هذه البطولة، واستحق التتويج خاصة بعد تفوقه التكتيكي في لقاء النهائي على منتخب اليابان الذي سيشارك في كأس العالم قطر 2022.

وسجل محمد علي بن رمضان الهدف الأول في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، وسجل الفرجاني ساسي الهدف الثاني في الدقيقة 76، بينما سجل عصام الجبالي هدف المباراة الثالث في الوقت البديل.

حيث نجح منتخب تونس في تفادي الهزيمة في اخر 6 مباريات رسمية، وحقق خلالها أربعة انتصارات وتعادلين ولم يقبل أي هدف، وهي حصيلة مثالية رافقها التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، وكذلك تصدر المجموعة العاشرة في تصفيات كأس إفريقيا.

واعتمد المدرب جلال القادري على هذه التركيبة: أيمن دحمان ـ محمد دراغر ـ علي العابدي ـ بلال العيفة ـ منتصر الطالبي ـ عيسى العيدوني ـ الفرجاني ساسي ـ محمد علي بن رمضان (حنبعل المجبري) ـ أنيس بن سليمان ـ يوسف المساكني (رامي كعيب) ـ ياسين الخنيسي (عصام الجبالي).