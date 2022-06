انت الان تتابع تفاصيل خبر آخرهم فيلم الأنيميشن lightyear.. استمرار أزمة المثلية في الأفلام الأجنبية بالدول العربية حصرياً على موقعنا

أعلنت الرقابة داخل بعض الدول العربية عن منع عرض فيلم lightyear مؤخرًا بسبب تضمنه مشهد قبلة بين سيدتين واتهامه بالترويج للمثلية.

وكانت قد أعلنت دولة الإمارات مؤخرًا أن فيلم Lightyear غير مصرح له بالعرض في السينمات بسبب انتهاكه معايير المحتوى الإعلامي، وكانت قد منعت المملكة العربية السعودية، والكويت وماليزيا عرضه أيضًا.

ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن مصير عرض الفيلم في دور العرض السينمائية بمصر بعد ولم يكن الفيلم الأول الذي يمنع عرضه بعدد من الدول العربية.

أفلام منع عرضها بالدول العربية بسبب المثلية الجنسية

وسبقه أفلام Eternals وDoctor Strange In The Multiverse of Madness، وكان قد تم منع عرضهما بسبب احتوائهما على مشاهد تجسد المثلية الجنسية وبدأ منعهم في دول الخليج ثم مصر.

يذكر أن هناك شخصية مثلية تدعى أليشا هوثورن تشارك "بظ" في مهامه ضمن أحداث فيلم lightyear وذلك بحسب الصحافة الأجنبية التي شاهدت أول 30 دقيقة من العمل ضمن مهرجان "CinemaCon".

وظهر في المشهد الافتتاحي "أليشا" برفقة "بظ" في كوكب غريب وهما يحاربان كائنات فضائية مجنحة، إلى أن تصطدم السفينة الفضائية الخاصة بهما ويحاولان البحث عن مخرج، ومشهد القبلة في الفيلم قد أثار الجدل قبل عرض الفيلم لأن شركة ديزني قد حذفته ثم أعادته مجددًا بسبب اعتراض منسقي الرسوم المتحركة من شركة Pixar.

وفيما يخص الأداء الصوتي لـ"أليشا" قدمته أوزو أدوبا، ويشاركها في بطولة الفيلم المثير للجدل حاليًا، كلا من كريس إفانس بشخصية "بظ لايتيير"، ووتايكا وايتيتي في دور "مو موريسون".

بجانب كيكي بالمر في دور "إيزي" وجيمس برولين في دور "زورج" وبيتر سون في دور "سوكس"، والعمل من إخراج أنجوس ماكلاين.