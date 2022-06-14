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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704327/وزير-خارجية-بريطانيا-خطة-ترحيل-مهاجرين-إلى-روندا-أخلاقية-تماما

قالت وزير الخارجية البريطانية ليز تراس بأن اول رحلة جوية إلى روندا لترحيل المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء فى بريطانيا سوف تتم بصرف النظر عن قلة عدد الأشخاص على متنها واصفة السياسة المتبعة بخصوص هذا الخطوة “بالأخلاقية “.

دوت الخليج

ذات قيمة ومقابل مال

وذكرت وكالة الانباء الإيطالية "بى إيه ميديا" بأن وزير الخارجية البريطانيا لم تذكر عدد الأشخاص الذي سوف يتم نقلهم على الطائرة اليوم لافتا إلى أن عملية ترحيل هؤلاء المهاجرين قانونيا "وذات قيمة مقابل المال"

خطة ترحيل المهاجرين "غير أخلاقية"

ومن جهة أخري تعرضت هذه الخطوة البريطانية لعدد من الأنتقادات حيث أيد رئيس أساقفة كانتربري جاستن، ويلبي ويورستيفن كوتريل الانتقادات التي واجهتها الأحزاب المعارضة لهذه الخطوة وصفا أيها "بالغير الأخلاقية" و”تجلب العار لبريطانيا”.

ومن جهة أخري ردت وزيرة الخارجية البريطانية علي هذه الانتقادات قائلا بأن على المعترضين الأهتمام بسياستها الخاصة ملمحا بأن الرحلة الأولى يمكن أن تنقل أقل من سبعة أشخاص.

وأضافت تراس :" نتوقع انطلاق الرحلة فى وقت لاحق من اليوم، لكن لا يمكنني تحديد عدد من سوف يستقلون الطائرة لافتا إلى أن الشئ المهم فى هذه الخطة هو :" أننا نؤسس المبدأ ونبدأ فى كسر القالب التجاري لمهربي البشر المروعين الذين يتاجرون بالبؤس".

ويذكر أن الحكومة البريطانية توصلت إلى اتفاق مثير للجدل يقضي بإرسال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يدخلون بريطانيا بشكل غير قانوني إلى روندا.