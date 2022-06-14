انت الان تتابع تفاصيل خبر فدية 4 ملايين جنيه..المؤبد والمشدد 10 سنوات لـ 4 متهمين لخطفهم صاحب شركة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704325/فدية-4-ملايين-جنيهالمؤبد-والمشدد-10-سنوات-لـ-4-متهمين-لخطفهم-صاحب-شركة

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا من " أ ح " مالك شركة صناعات غذائية، مقيم العاشر من رمضان، يفيد قيام عدد من الأشخاص باختطافه وارغامه على دفع فدية مالية قدرها 4 مليون جنيه، مقابل إطلاق سراحه مستخدمين أسلحة نارية.

فريق بحث

وعلي الفور تم تشكيل فريق بحث وتوصلت التحريات إلى قيام كلا من " إفتراج ال" 34 سنة ربة منزل مقيمة العاشر من رمضان، و" أحمد س" 28 سنة صاحب معرض سيارات مقيم الاسماعيلية، و" غريب إ م" 34 سنة فكهانى مقيم بلبيس، و" عبد الهادى ص" 34 سنة نجار مسلح مقيم بلبيس، بارتكاب الواقعة.

علاقة عاطفية

كما تبين أن المتهمة الأولى تربطها علاقة عاطفية بالمتهم الثانى فاتفاقا علي استدراج المجنى عليه الذى تربطه بها صلة قرابة حيث قامت بالاتصال هاتفيا به لمقابلته وأثناء توجهه لها، اشترك معها باقي المتهمين فى اختطافه مستخدمين السيارة رقم ر ع ط 2417 مقابل دفع فدية مالية لهم قدرها 4 مليون جنيه.

تم التحفظ علي المتهمين وبالعرض علي النيابة العامة تقررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم 187 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، التي أصدرت حكمها المتقدم.

ضبط لصين تخصصا فى إرتكاب حوادث السرقات بالجيزة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة ، ونجحت في ضبط شخصين لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف بمدينة 6 اكتوبر بالجيزة.

بداية الواقعة

بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بدائرة القسم فوجئ بقيام شخصان مجهولان يستقلان دراجة نارية بدون لوحات بمحاولة أحدهما الإستيلاء منه على "مظروف يحوى بعض الأوراق الهامة" وفرا هاربان .

التحريات والمعلومات

أكدت المعلومات والتحريات أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "أحدهما له معلومات جنائية" ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما دارجة نارية بدون لوحات معدنية خاصة بأحدهما وبحوزتهما طبنجة معدلة – سلاح أبيض، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وأنهما قاما بالتخلص من الأوراق المستولى عليها ، وأضافا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب حوادث السرقات المتنوعة بأسلوب الخطف ، وإعترفا بإرتكابهما (15) واقعة أخرى وبإرشادهما أمكن ضبط بعض المبالغ المالية وأضافا بأنفاقهما باقى المبالغ فى سداد ديونهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.