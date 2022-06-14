انت الان تتابع تفاصيل خبر قبل حفله غدا.. تامر حسني يكشف تفاصيل خططه الفنية خلال الفترة المقبلة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704323/قبل-حفله-غدا-تامر-حسني-يكشف-تفاصيل-خططه-الفنية-خلال-الفترة-المقبلة

شارك الفنان تامر حسني متابعيها وجمهوره بنشره صورة جديدة له يكشف من خلالها عن أحد خططه الفنية.

دوت الخليج يرصد تفاصيل خطط تامر حسني الفنية

خطط تامر حسني الفنية

نشر الفنان تامر حسني صورة جديدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام قبل حفله في جدة غدا الأربعاء.

وعلق على الصورة قائلًا: “نهاركم عسل، هتجه للمطار عشان حفل السعودية غداً إن شاء الله وحشتوني يا أهل چدة”.

وتابع: “وإن شاء الله قريب أزور كل البلاد العربية وكل العرب في جميع أنحاء العالم.. بخصوص ألبومي.. أنا شايف كويس جدا التعليقات خلونا نمشي حاجة حاجة”.

حفل تامر حسني بالسعودية

وأضاف: “إن شاء الله فيلمي في العيد ومعاه أغاني مهمة فعلاً، تاخد بس فرصتها معاكوا وبعدها ينزل الألبوم، والألبوم ليه مفاجأة كبيرة جداً هتحبوها اوي”.

واختتم: “أهم حاجة ركزوا في امتحاناتكم دلوقتي وربنا ينجح الجميع "، وتفاعل الجمهور والمتابعين معه من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للحفل وفيلمه الجديد الذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى لعام 2022.

ومن المقرر أن يقام حفل تامر حسني في جدة ضمن حفلات موسم جدة 2022، غدا الأربعاء الموافق له 15 يونيو الجاري.

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وينتظر الفنان تامر حسني وجمهوره طرح فيلمه الجديد “بحبك” وهو من إخراج النجم تامر حسني، ومن تأليفه أيضا في ظاهرة تحدث للمرة الأولى فى مصر والوطن العربى والتي تعد أن مطرب يقدم بطولة فيلم سينمائي ويقوم أيضًا بإخراجه وتأليفه.

ومن المقرر أن ينافس تامر حسني بفيلم “بحبك” ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المقبل لعام 2022، وذلك برفقة عدد من الأفلام مثل كيرة والجن وتسليم أهالي وغيرها.

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ويشارك في بطولة فيلم بحبك بجانب الفنان تامر حسني عدد من النجوم مثل هنا الزاهد وهدى المفتي وآخرين، كما ينتظر محبو وجمهور الفنان طرح ألبومه الجديد في صيف 2022 كما وعدهم به.