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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /704321/فوز-تعليم-بني-سويف-بالمراكز-الأولى-على-الصعيد-في-بطولة-المدارس-الرياضية

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف فوز الطالب "عبد الرحمن خالد سيد" بمدرسة الرياضية بنين بالمركز الأول في اللياقة البدنية، والطالبة "هاجر عبد العليم سعد" بمدرسة الرياضية بنات بالمركز الأول لياقة بدنية بنات، وذلك ضمن فعاليات البطولة التنافسية للمدارس الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية والتي أقيمت على مستوى الصعيد بمشاركة محافظات (المنيا، وأسيوط، وبني سويف)، وتشرف على تنفيذها الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية.

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كما فاز "فريق كرة اليد بنات" بالمركز الأول، وفوز "مها عامر أحمد" بالمركز الأول في كرة السرعة بنات، والطالب "يحيى فتحي عبد الفتاح" بالمركز الأول في كرة السرعة بنين ،والطالب "حمزة محمد سيد" بالمركز الأول تنس طاولة فردي، والطالب "محمد بلال محمد" بالمركز الأول تنس طاولة.

فوز تعليم بني سويف بالمراكز الأولى على الصعيد في بطولة المدارس الرياضية

وأشار محمد عبد التواب وكيل الوزارة، إلى النجاحات التي حققتها المديرية على مستوى محافظات الصعيد في العديد من الألعاب الفريدة والجماعية خلال البطولة التي استضافتها محافظة المنيا بمشاركة 3 محافظات (بني سويف، أسيوط، المنيا) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ، مشيراً إلى تأهل الفائزين في الألعاب الفردية والجماعية ، للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية والتي من المقرر إقامتها بمدينة شرم الشيخ.

طالبة جامعية تضع مولودها داخل سيارة إسعاف أثناء توجهها للامتحانات بجامعة بنى سويف

نجح مسعف وسائق بهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف، اليوم الثلاثاء في إنقاذ سيدة في العقد الثاني من العمر، حيث داهمتها آلام الولادة وهي في طريقها لأداء الامتحانات بجامعة بني سويف بصحبة والدتها.

وأثناء قيام طاقم سيارة إلاسعاف في نقل السيدة للمستشفي، فؤجي المسعف بالسيدة والتى بدأت في وضع مولودها وقام علي الفور بإيقاف سيارة الإسعاف وبدأ في مساعدة السيدة وتوجيهها حتي وضعت مولودها بسلام ،وفور تاكده من سلامة الأم والجنين تحرك بهما إلى مستشفي بني سويف التخصصي وظل بصحبتهما حتي اطمأن عليهم وعلى استقرار حالتهم الصحية.

تسليم مبلغ مالي يقارب 300 ألف جنيه إلي أسرة أحد المصابين

يذكر أن المسعف علي محمد حسن من الكوادر المتميزة بمنظومة الإسعاف فنيآ وأخلاقيا، حيث قام بتسليم مبلغ مالي يقارب 300 ألف جنيه إلي أسرة أحد المصابين كانت بحوزته أثناء الحادث. وتوجيهها حتي وضعت مولودها بسلام ،وفور تاكده من سلامة الأم والجنين تحرك بهما إلى مستشفي بني سويف التخصصي وظل بصحبتهما حتي اطمأن عليهم وعلى استقرار حالتهم الصحية.