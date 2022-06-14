رابط نتيجة قرعة الحج الاقتصادي hajj.gov.eg بالإسم والرقم القومي 2022

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة قرعة الحج الاقتصادي بعد أن كشفت وزارة الصحة عن نتائج المقبولية في قطاعي السياحة والاقتصاد، أصبحت إحدى كلمات البحث التي تتصدر حَالِيًّا القائمة الرئيسية لمحرك بحث Google، يفحص موقعنا الرابط والإجراءات للاستعلام عن نتائج الحج الاقتصادي 2022 على موقع وزارة السياحة، وتسعير الحج خلال موسم 2022-1443، وعدد حجاج مصر هذا العام من خلال هذا التقرير.

رابط نتيجة قرعة الحج الاقتصادي

يمكن للمواطنين المسجلين للحصول على تأشيرات الحج الاقتصادية لعام 2022 هذا العام 1443/2022 الاطلاع على نتائج اليانصيب على الموقع الرسمي لوزارة السياحة باتباع الخطوات التالية:-

سينقلك هذا الرابط إلى موقع وزارة السياحة (من هنا ).

). من القائمة الرئيسية للموقع، حدد رمز نتيجة اليانصيب.

للحصول على تأشيرة، قم بتدوين معلومات مقدم الطلب.

اكتب الرقم الوطني لطالب تأشيرة الحج بدقة.

حدد عرض النتيجة من القائمة المنسدلة.

ظهور بيانات مقدم الطلب ونوع الحج وقبول الطلب أو رفضه.

وتمت مراجعة جميع طلبات تأشيرات الحج بما يتوافق مع شروط وزارة السياحة للسفر هذا العام، خاصة بعد توقف موسم الحج لمدة عامين بسبب كورونا.

أسعار الحج الاقتصادية 2022 للموسم الحالي

وبحسب مصادر باللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة، حصلت مصر على حوالي 40 ألف تأشيرة حج هذا العام 1443/2022، وبلغ عدد تأشيرات الحج من فئة 5 نجوم 2760، بتكلفة تتراوح من 157,500 إلى 177,500 جنيه. بلغ عدد تأشيرات الحج الاقتصادية 6440، بتكلفة تتراوح ما بين 82,500 إلى 92,500 جنيه، حيث تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية سواء داخل مصر أو خارجها.

هذا على عكس حج اليانصيب الذي تقوم به وزارة الداخلية للمتقدمين للحصول على تأشيرات الحج في جميع محافظات الجمهورية وحج المنظمات غير الحكومية، أعلنت وزارة السياحة عن رحلة اقتصادية وسياحية.

إلغاء الحج على نفقة الدولة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا قبل نشر نتائج يانصيب الحج 2022 الاقتصادي، بإلغاء تكلفة الحج للدولة وقصر الحج على الأفراد الذين لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات السابقة.