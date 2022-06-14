30 دقيقة .. كوريا الجنوبية تسيطر على مباراة مصر بعد التقدم بثنائية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:23 مساءً - مرت 30 دقيقة من مباراة المنتخب الوطني الودية أمام نظيره الكوري الجنوبي المقامة حالياً بملعب الأخير في "سول" والنتجية أصبحت تقدم منتخب كوريا بثنائية نظيفة.

جاءت بدابة المباراة هادئة من جانب الفريقين قبل أن يبدأ لاعبو منتخبنا الوطني في التقدم هجوماً نحو مرمى صاحب الأرض.

ومرر مهند لاشين كرة وصلت للحارس الكوري قبل أن تصل إلى مهاحم منتخب مصر مصطفى محمد وتشكل خطورة ، وعاد إبراهيم عادل وسدد كرة قوية إرتطمت بدفاع منتخب كوريا وتحوّلت إلى ضربة ركنية.

وأنطلق أحمد رفعت من جهة اليسار ومرر كرة إلى داخل منطقة الجزاء لكن أبعدها دفاع كوريا أنقذ الموقف قبل تدخل مصطفى محمد.

وأهدر مصطى مصطفى محمد فرصة تسجيل هدف مُحقق للمنتخب الوطني الأول في الدقيقة 14 بعدما وصلت تمريرة خاطئة من حارس المرمى الكوري كيم سونج جو وصلت إلى مصطفى محمد لكن الأخير سدد الكرة بغرابة بعيداً عن المرمى.

بعدها سجل منتخب كوريا الهدف الأول عن طريق هوانج يوي جو في الدقيقة 16 بعدما سدد كرة عرضية برأسية في مرمى الشناوي.

بعد الهدف ، واصل منتخب كوريا اللعب بقوة هجومية وسط تراجع وعشوائية من منتخبنا الوطني الذي فشل في تقديم كرة جماعية وإستغلال الفرص القليلة من عمر كمال ووأحمد رفعت.

وأسفر الهجوم الكوري عن هدف ثان في الدقيقة 23 من ناحية اليمين نفذها سون هيونج مين عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها كيم يونج جوون برأسية في شباك الشناوي.

حاول منتخب مصر "لم الشمل" في أرضية الملعب لكن دون جدوى بسبب سرعة صاحب الأرض الذي إستحوذ على مجريات المباراة.

ويُدير مباراة اليوم ، الحكم الفرنسي جيريمي بيجنارد ، ويعاونه مواطنيه: أوريليان درويه، وإيروان فينجان ، بينما يظهر الكوري سيجين بارك كحكم رابع، ويشرف الثنائي الكوري، هيوك كيم جونج، وجاي تشوي هيون على تقنية الفيديو.

ويضم التشكيل الرسمي لمنتخبا في ودية كوريا الذي أعلن عنه إيهاب جلال المدير الفني للمنتخب ، كلاً من :محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ،عمر جابر ، محمود الونش ،عمر كمال ،عمرو السولية ،مهند لاشين ، أحمد رفعت ،أحمد حمدي ،إبراهيم عادل ومصطفي محمد.

ويدخل منتخب مصر بغيابات كثيرة ، وهي : أحمد حجازي و محمد عبد المنعم و أحمد فتوح و محمد النني و محمد صلاح و حمدي فتحي و إمام عاشور و محمود تريزيجيه و عمر مرموش.

فيما يضم تشكيل منتخب كوريا ، كلاً من : سيانج كيم جيو ، كيم تاي هوان – يونج جوان كيم – كيونج وون كوان – كيم جن سو ، ويونج جونج – كوون تشانج هون – بايك سيونج هو ، أوي جو هوانج – سون هيونج مين كو و سيونج بيوم.