سعفان: اليوم البت في الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 02:22 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، : إن اليوم الثلاثاء سيتم البت في الطعون علي الكشوف الأولية بأسماء المرشحين لمجالس إدارة 29 نقابة عامة.

وأوضح سعفان ، أنه من المقرر أن يتم إعلان الكشوف النهائية غدا الأربعاء ، علي أن تجري الانتخابات بعد غد الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، والتظلم من النتيجة 17 يونيو، والبت في التظلم 18 من نفس الشهر ، وإيداع الأوراق 19 يونيو 2022.

وتشمل الكشوف الأولية التي سيتم البت في الطعون عليها نقابات العاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية ، والعلوم الصحية ، والنقل الجوي ، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.

كما تشمل نقابات العاملين بالاتصالات، والتجارة، والكيماويات، والنقل البري، والصحافة والطباعة الإعلام، والنقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

وأكد وزير القوي العاملة ، أن الوزارة حريصة على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار ٢٤ ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى ٢٧ محافظة .