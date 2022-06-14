التضامن توقع بروتوكولا لتنفيذ مبادرة «تمكين المرأة» فى المناطق الريفية

جدة - نرمين السيد - وقعت وزارة التضامن الاجتماعى، ممثلة فى" برنامج فرصة" بروتوكول تعاون مع جمعية نهضة المحروسة؛ لتنفيذ مبادرة تنموية تستهدف دعم وتمكين المرأة فى المناطق الريفية، تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.





وقع البروتوكول من جانب الوزارة أيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى، كما وقع من جانب الجمعية الدكتور محمد على رئيس مجلس إدارة جمعية نهضة المحروسة.

يأتى ذلك فى إطار سعى "برنامج فرصة" لتعظيم فرص الاستثمار مع شركاء التنمية سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص أو القطاع الأهلى لتحقيق التمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة من البرنامج.

وصرح الدكتور عاطف الشبراوى مستشار وزارة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، بأن المشروع الذى بصدده هذا التعاون مشروع مهم لإنشاء شبكات من صغار الموردين ومقدمى الخدمة وربطهم بسلاسل القيمة المضافة للشركات سريعة النمو فى كل من محافظة الإسماعيلية ومحافظة السويس، حيث سيتم تمكين عدد من السيدات من مستفيدى شبكة الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، وذلك عن طريق رصد الفرص المتاحة لخلق مشاريع متناهية الصغر فى سلاسل القيمة المضافة وشركات القطاع الخاص والتى تتبنى نموذج أعمال قائم على العمل مع عدد كبير من صغار الموردين أو المنتجين أو الموزعين.

وأكد الشبراوى أن البروتوكول يستهدف عددًا من السيدات بمحافظتى الإسماعيلية والسويس، مضيفا أنه وفقاً للبروتوكول الموقع بقيمة مليون جنيه تقوم الوزارة بتقديم دعم مالى مقداره 350,000 ألف جنيه كما تقوم الجمعية بتقديم دعم مالى قدره 650,000 ألف جنيه، علما بأن برنامج فرصة بدأ بالفعل آليات التنفيذ الأولية والتى تشمل مد الجمعية بقاعدة بيانات السيدات فى المحافظتين لبدء دراسة واختيار الفئات المستهدفة وعمل المقابلات الأولية لهم.

ويستهدف المشروع فئة سيدات فى السن من 18 إلى 45 سنة، لا يتعدى دخلهن الشهرى ألف جنيه مصرى، وحاصلات على مؤهل دراسى (إعدادى، ثانوى، دبلوم صناعى، جامعى).

وبرنامج فرصة هو أحد أهم برامج التمكين الاقتصادى بوزارة التضامن الاجتماعى، هدفه دعم المرأة والشباب والأسر محدودة الدخل فى الاندماج فى سوق العمل والاستقلال الاقتصادى من خلال منظومة التشجيع والتحفيز والمساندة فى التدريب والحصول على وظيفة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة أو الدخول فى مشروعات عبر سلاسل القيمة لمساعدتهم فى الانتقال من المساعدات الى الإنتاجية والاستقلالية المالية والاقتصادية.