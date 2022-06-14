«البحث العلمى»: فتح التقدم لأول حاضنة تكنولوجية فى الاستشعار من البعد

جدة - نرمين السيد - أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء عن فتح باب التقدم لدورة الاحتضان الأولى لحاضنة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء (RSS)، والتى تعد أول حاضنة تكنولوجية فى مجال الاستشعار وعلوم الفضاء، ممولة من خلال برنامج "انطلاق" لدعم الحاضنات التكنولوجية.





وأوضحت أكاديمية البحث العلمى أن ذلك بهدف دعم الأفكار التكنولوجية الواعدة القابلة للتحول إلى شركات ناشئة فى مجال الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والذى يأتى فى إطار خطة الوزارة لخلق مناخ داعم للمبتكرين والمبدعين من شباب الباحثين.

وأكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن الحاضنة تعد إضافة جديدة لنادى الحاضنات التكنولوجية، مشيرا إلى أن البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" يعتبر من المشروعات القومية الكبرى، ويهدف إلى استكشاف الأفكار الجديدة، واحتضان أصحابها من رواد الأعمال، وطلاب السنوات النهائية فى الجامعات المصرية (مشروعات التخرج)، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة، والدعم المادى، والفنى، واللوجستى للأفكار التكنولوجية المتميزة؛ للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة؛ بغية تحويل هذه الأفكار إلى منتجات تجارية ذات قدرة تنافسية، تحقيقا لهدف الاقتصاد المعرفى.

وأضاف صقر أنه تم مراعاة توزيع الحاضنات على كل ربوع مصر، لتخدم أكبر قاعدة من المستفيدين، موضحا أن عدد الشركات الناشئة التى تم احتضانها فى الحاضنات التابعة للأكاديمية 182، وتخرج منها بالفعل 151 شركة، فيما وفرت الحاضنات أكثر من 954 فرصة عمل للشباب، وبلغ إجمالى التمويل على الحاضنات 120 مليون جنيه.

ومن جانبه، صرح د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء أن الهيئة سعت إلى المشاركة فى دعم الأفكار التكنولوجية الناشئة، وتقديم الدعم لذوى الأفكار الإبداعية ومساعدتهم؛ للوصول بهذه الأفكار إلى منتج صناعى، ثم شركة ناشئة، ومن ثم توطين التكنولوجيا، وخلق صناعة مصرية جديدة، مؤكدا أن تطبيق تكنولوجيا الاستشعار من البعد يمثل أهمية كبيرة لمعظم المشاريع القومية، ويساهم بشكل فاعل فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشاد زهران بالدعم المقدم من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا فى مختلف المجالات، مؤكدا أن إنشاء الحاضنة التكنولوجية للاستشعار من البعد يهدف إلى تعظيم المردود الاقتصادى لمخرجات البحث العلمى، واحتضان الأفكار الإبداعية لدى رواد الأعمال الشباب فى مجال الاستشعار من البعد، وتوفير البيئة المناسبة والدعم المادى، والفنى، واللوجستى لهذه الأفكار المتميزة؛ للوصول بها إلى شركات تكنولوجية ناشئة.

ومن جانبها، عبرت د.غادة خضرى مدير الحاضنة التكنولوجية عن سعادتها بإطلاق حاضنة الاستشعار من البعد، وانضمامها إلى سلسلة البرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" مشيدة بجهود أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا باعتبارها الداعم الرئيسى للحاضنات التكنولوجية فى مصر.

وأضافت خضرى أن حاضنة الاستشعار من البعد تقدم برنامجا متميزا، يهدف إلى تأهيل وتخريج أكثر من 15 شركة ناشئة فى مجالات تطبيقات الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إلى سوق العمل المصرية، حيث يتم توفير دعم فنى ومالى يصل فى مجمله إلى 200 ألف جنيه للشركة الناشئة الواحدة، وتختلف نوعية الدعم حسب احتياجات ومتطلبات كل شركة، ويتم توفير تجهيزات معملية تخدم الإسراع بعجلة التطوير بالشركات، مع وجود استشاريين متخصصين فى مجال عمل الحاضنة؛ لتشجيع تطوير هذه الشركات، وتفعيلها فى سوق العمل المصرية.

وأشارت مدير الحاضنة التكنولوجية إلى أنه تم وضع الشروط الخاصة بالتقديم والاختيار على الموقع الإلكترونى، ويمكن الدخول عليه من خلال الرابط التالى:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV2hb-7PQGUij280HcOUvAF4ZMN78XEdmFkxTmHXxMX9EiYA/viewform