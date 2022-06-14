بدء المقابلات الشخصية لشغل 40 وظيفة بشركات البترول

جدة - نرمين السيد - تقدم للتعيين حتى الآن حوالى 200 شاب وسجلوا بياناتهم على موقع المديرية والشركة وتم إجراء الاختبارات الأولية لهم من خلال المقابلة الشخصية مع مسؤولى الشركة بحضور مندوبى القوى العاملة للتأكد من مدى تطبيق قانون العمل على العقود التى سوف يتم إبرامها بين الشركة والعمال.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن المديرية كانت قد أعلنت عن هذه الوظائف وطريقة التقديم لها عن طريق موقع المديرية على الانترنت وسجل أكثر من 200 من راغبى العمل على هذه الوظائف والتى من المقرر أن يتم صرف مكافأة تدريب تقدر بمبلغ 2000 جنيه شهريا خلال الثلاثة شهور الأولى على أن يكون الراتب 2400 جنيه على الأقل لمن يجتاز فترة التدريب مع منحه جميع المزايا التأمينية والعلاوات طبقا لقانون العمل.

ومن جانبه أشار ياسر سعيد مدير المديرية، إلى أن المقابلة الشخصية حضرها النائب محمود عصام، والنائبة راوية مختار من مجلس النواب، حيث أشادوا بالدور الذى تقوم به وزارة القوى العاملة ممثلة فى المديرية بالإسكندرية للحد من البطالة ومساعدة الشباب فى إيجاد فرص عمل مناسبة، كما قدموا الشكر لوزير القوى العاملة محمد سعفان للجهود المبذولة وغير المسبوقة للقوى العاملة فى توفير حياة كريمة للشباب الباحث عن عمل لبداية حياة جديدة.