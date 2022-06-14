وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الطلاب

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى لشؤون التعليم والطلاب بمقر جامعة كفر الشيخ، بحضور عبد الرازق الدسوقى رئيس الجامعة، ومحمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وأعضاء المجلس.





فى بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس، التى ناقش خلالها عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شؤون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات الحكومية، ومن بينها استعراض الجداول الزمنية لأنشطة التوعية التى تستهدف بناء الوعى لدى الشباب الجامعى، خلال الفترة من يونيو 2022-مارس 2023.

وأشار التقرير إلى تنوع هذه الأنشطة لتشمل تنظيم مسابقات علمية بجامعة الأقصر ديسمبر المقبل، حول أفضل بحث فى العلوم الإدارية، وتقنيات مكافحة الفساد، والتطرف والإرهاب، فضلاً عن إطلاق جامعة بنى سويف ديسمبر القادم مؤتمرًا عن ثقافة العمل الحر؛ لتوعية الطلاب بالتطورات الاقتصادية فى الواقع المصرى، والتغيرات التى طرأت على بيئة العمل، بما يتواكب مع خطة الدولة المصرية.

كما أحيط المجلس علمًا بتنظيم جامعة الإسكندرية المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات المصرية، بمعسكر الجامعة بباجوش، خلال الفترة من 6-11 من شهر أغسطس القادم؛ ليتنافس الطلاب فى عدد من الألعاب التالية (كرة القدم، كرة طائرة للطلبة والطالبات، السباحة، تنس الطاولة، الشطرنج، الموانع الشاطئية، الألعاب الإلكترونية، دارتس).