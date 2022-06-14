تفصيل وحياكة.. وزير القوى العاملة يتابع دورات التدريب بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير أن ذلك التدريب يأتى فى ظل توجه الدولة المصرية لريادة الأعمال والتى تعد جزءا من كافة التدريبات المهنية التى تنفذها الوزارة فى كل الدورات التدريبية داخل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة التابعة لها بالمحافظ، لتأهيل الشباب على المهن المطلوبة لسوق العمل مما يسهم فى تشغيلهم وخفض معدلات البطالة.

وأشار أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إلى المديرية انتهت من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بمركز التدريب المهنى بالمدينة، فى إطار مبادرة التدريب من أجل التشغيل وتوفير فرص عمل مناسبة تضمن حياة كريمة للشباب وراغبى العمل، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى، وأعمال التعقيم والتطهير للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مدير مديرية: إنه تم عقد ندوة تعريفية قبل بدء الدورة التدريبية للمتدربات حول ريادة الأعمال وكيفية إنشاء مشروع صغير، ومفهوم ريادة الأعمال وكيفية وصول المنتج إلى المستهلك وسويقة محليا، حاضر فيها مروة محمد أنس مسؤول المرأة، ونهلة قناوى مسئول ريادة الأعمال بالمديرية.

وسلم مدير المديرية الخريجات شهادات إتمام التدريب معتمدة، وذلك بعد انتهاء المدة التدريبية المقررة لمن اجتازن التدريب، لتساعدهم على العمل فى شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة أو خارجها.