3 دبلومات مهنية جديدة بجامعة القاهرة

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، على استحداث 3 دبلومات مهنية جديدة بكلية الدراسات العليا للتربية، وذلك فى إطار حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية، وتخريج كفاءات تخدم متطلبات التنمية.





وقال الدكتور محمد الخشت، إن الدبلومات المهنية الجديدة التى تم استحداثها بكلية الدراسات العليا للتربية تتمثل فى دبلوم القيادة التربوية، ودبلوم التربية الإيجابية، ودبلوم إعداد معلم الموهوبين، لافتا إلى أن الدبلومات المهنية توفر فرصا للتنمية المهنية المستمرة لخريجى كليات التربية، والحاصلين على الدبلوم العام فى التربية من خريجى كليات غير تربوية، وتزيد معارفهم وتساعدهم على تقديم خدمات تربوية متميزة، وبالتالى إعدادهم لأعمال ومهام جديدة تتطلبها حاجات المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن كلية الدراسات العليا للتربية تساهم بشكل كبير فى الإعداد والتنمية المهنية للمعلمين بشكل عام من خلال إعداد كوادر تربوية مؤهلة مهنيا فى استراتيجيات التدريس المبتكرة، ومعرفة النظريات والتطبيقات المتعلقة بالمناهج الدراسية العالمية، بالإضافة إلى دمج التقنية فى التعليم.

وأضاف الدكتور الخشت أن الدبلومات المهنية المستحدثة تحقق مجموعة من الأهداف التربوية حيث يهدف دبلوم القيادة التربوية إلى إعداد القيادات فى المؤسسات التربوية بكل مستوياتها، وتدريب المعلمين على مهارات القيادة والإدارة التربوية.

وأوضحت دكتور إيمان هريدى عميدة كلية الدراسات العليا للتربية، أن الهدف من استحداث دبلوم فى التربية الإيجابية هو دراسة أنماط الشخصية وسماتها، وأسس التفكير الإيجابى وتطبيقاته، وتنمية الميول الإيجابية والاتجاهات الوسطية، كما أن الهدف من استحداث دبلوم إعداد معلم الموهوبين يحقق رؤية الدولة فى اكتشاف الموهوبين فى المؤسسات التعليمية التربوية، ورعايتهم، وتنمية مهاراتهم، وقدراتهم، ودراسة برامج تنمية الإبداع والتفوق العقلى، والذكاء الطبيعى والاصطناعى، وطرق التدريس واستراتيجيات التعلم للموهوبين والمتفوقين بالإضافة إلى دراسة التحديات التى تواجه الموهوبين والمتفوقين وكيفية معالجتها والتعامل معها تربويا.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت خلال السنوات الأخيرة فى استحداث العديد من البرامج الدراسية والدبلومات بمختلف الكليات، والتى تطبق قواعد الجودة والاعتماد الأكاديمى، وتلتزم بالإطار المرجعى للمجلس الأعلى للجامعات، وتستهدف إحداث تطوير شامل للعملية التعليمية من أجل إعداد خريجين بمواصفات تخدم متطلبات سوق العمل محليا وإقليميا ودوليا.