فتح باب التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية (مستند بالتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية وذلك خلال الفترة من 13 وحتى 23 يونيو 2022، عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.





وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفنى، إن هذا الإعلان يتضمن أكبر عدد من الوظائف المتاحة بــ 21 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بــ 8 محافظات بمختلف أنحاء الجمهورية، وهى: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، السويس وأسيوط.

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تستعد للعام الدراسى الجديد 2022/2023 عن طريق اختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على أيدى خبراء على آليات تدريس المناهج الدراسية المطبقة بالمدارس، وكيفية تطبيق معايير الجودة بها، بالإضافة إلى التدريب على معايير تقويم وتقييم الطلاب.

وأكد مجاهد على ضرورة قراءة المتقدمين شروط ومعايير الالتحاق بكل مدرسة بالملف الخاص بإعلان فتح باب التقدم للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الموقع الرسمى للوزارة، ومراعاة الدقة فى إدخال البيانات الصحيحة باستمارة التقدم.

بدوره أوضح الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة إدارة وتشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن المعلم هو أحد أهم الدعائم الأساسية للمنظومة التعليمية بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ولابد من توجيه الكثير من الاهتمام إليه؛ نظرا لدوره المؤثر فى إمداد الطلاب بالمعلومات، وتشكيل وإصلاح سلوكياتهم، وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل، وعليه توفر وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع الشركاء الصناعيين العديد من المميزات للمعلمين والإداريين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية مثل، الحصول على حوافز مادية عديدة مرتبطة بالأداء، وتوفير تدريبات تقنية مستمرة عالية الجودة على أيدى خبراء، ذلك بالإضافة إلى العمل فى بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل.

وأشار إلى أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكترونى أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذى يعد اجتيازهم ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

يذكر أنه سبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، خلال شهر أبريل الماضى، لكن التقديم كان يقتصر على 4 مدارس فقط، يبدأ العمل بها بداية من العام الدراسى الجديد 2022/2023 وهى: مدرسة عمار، مدرسة الهيئة العربية للتصنيع، مدرسة نهر الخير، ومدرسة محمود العنانى للتكنولوجيا التطبيقية.

وللاطلاع على تفاصيل الوظائف المتاحة عبر الملف المرفق.