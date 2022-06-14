تسليم ماكينات خياطة للمتدربات على التفصيل والحياكة بالغربية (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية القوى العاملة بالغربية، حفل توزيع الجوائز لخريجى التدريب المهنى التحويلى بالمديرية على مهنة التفصيل والحياكة، وعقد ورشتى عمل عن المساواة بين الجنسين، وريادة الأعمال، وكيفية بدء مشروع صغير بالتعاون مع وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة للمديريات فى المحافظات بالاهتمام بعملية التدريب المهنى للشباب من الجنسين ومخرجاتها، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة فى مجال العمل وتمكين المرأة اقتصاديا ونشر ثقافة المساواة بين الجنسين.



ونقل وزير القوى العاملة رسالة للمتدربات قال فيها، إن الدولة المصرية دائما ما تدعم المرأة فى مختلف قطاعات العمل، وذلك بإعطائها كل الحقوق والمزايا والمستحقات التى تتساوى بها مع الرجل فى العمل فى كل المجالات، مشيرا إلى أن الوزارة دائما ما تعمل على تحقيق مكتسبات جديدة للمرأة العاملة، وفتح الأبواب المغلقة أمامها.



وأوضح ياسر عيد وكيل المديرية أنه خلال ورشة العمل تم التطرق لتنفيذ تكليفات وزير القوى العاملة بالوضع فى الاعتبار ضرورة ربط التدريب باحتياجات سوق العمل سواء داخل مصر أو خارجها ومواكبة التطورات المتلاحقة التى تطرأ على المهن للوصول لتدريب جيد يضمن فرص عمل لائقة بعائد مادى كبير يوفر "حياة كريمة" للشباب والفتيات.



وسلم وكيل المديرية فى نهاية الورشتين 9 متدربات من أوائل خريجى دورات التدريب التحويلى على مهنة التفصيل والخياطة "ماكينات خياطة" لمساعدتهم على عمل مشروع صغير خاص بهم يوفر لهم مستوى معيشة مناسب، ودخل ثابت لأسرهم، وحياة كريمة ويعينهم على التغلب على مصاعب الحياة اليومية.