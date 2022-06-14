«تطوير منظومة الصحة الالكترونية»..أبرزها 3 مقتراحات لنواب التنسيقية فى صحة الشيوخ ..اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704252/تطوير-منظومة-الصحة-الالكترونيةأبرزها-3-مقتراحات-لنواب-التنسيقية-فى-صحة-الشيوخ-اليوم

تناقش لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب محمد جزر، 3 اقتراحات مقدمة من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منظومة الصحة الالكترونية، إضافة إلى عدم تحرك عربات الإسعاف إلا بعد التنسيق مع المستشفى،

دوت الخليج

أبرزها 3 مقتراحات لنواب التنسيقية فى صحة الشيوخ

حيث تناقش اللجنة الاقتراح المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تطوير منظومة الصحة الالكترونية لمنصة شاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة من الوزراة كما تناقش الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والاعلام، بشأن قرار وزارة الصحة حول عدم تحرك عربات الإسعاف إلا بعد التنسيق مع المستشفى.

كما تنظر اللجنة خلال إجتماعها اليوم اقتراح برغبة الرابع و المقدم من النائبة سها سعيد، وكيل لجنة السياحة والاثار، بشأن إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان .

كما تناقش اللجنة الإقتراح برغبة الثالث المقدم من النائب محمد أبو حجازي بشأن إدراج مضخة الأنسولين ضمن التأمين الصحي وصرفها للأطفال المصابين بمرض السكري .

يذكر أن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق مبدئيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الرياضة.

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة: الوزارة لديها استراتيجية لتربية النشء وتطوير الرياضة في كافة القطاعات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم على أساس تحكيم العقل والتعامل بهدوء وقت الأزمات وليس عبر وضع عراقيل أمام التطوير، مؤكدا أن هذا هو الأسلوب العلمي الأفضل وحقق نتائج إيجابية واعدة في مجال الرياضة.