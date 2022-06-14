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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704249/أوصت-بدفنها-بجانب-عبد-الحليم-واتهمت-بالتجسس-محطات-في-حياة-زبيدة-ثروت-في-ذكرى-ميلادها

يحل اليوم الثلاثاء الموافق 14 من شهر يونيو ذكرى ميلاد صاحبة أجمل عيون في السينما المصرية القديمة، الفنانة الراحة زبيدة ثروت، الملقبة في الوسط الفني وبين الجمهور بـ “قطة الشاشة”.

وفي ذلك الإطار يرصد دوت الخليج محطات في حياة زبيدة ثروت

نبذه تعريفية بـ زبيدة ثروت

ولدت زبيدة ثروت في مثل هذا اليوم من عام 1940 في مدينة الإسكندرية، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مشاركته في فيلم “دليلة” اذ خطف جمالها الأنظار إليها بعدما نشرت صورتها على إحدى المجلات.

رفض والدها الدخول في مجال التمثيل، فاستكملت دراستها لكلية الحقوق ارضاء له، اذ كان جدها محامي كبير في مدينة الإسكندرية فرغبة زبيدة ثروت في أن تكون مثله في يوم من الأيام.

زبيدة ثروت وقصة اتهامها بالتجسس

أوقعت جمال عيون زبيدة ثروت الفنانة الراحلة في أزمة، اذ ضبطها عسكري بتهمة التجسس، حيث كانت تمارس هوايتها التي تألقت بها دائما وهي الرسم، فذهب بعد مدرستها إلى أحد الأماكن الاثرية في الإسكندرية لترسمها، ليقبض عليها العسكري وتحاول الإعتراف بأنه ليست جسوسة وانها مصرية ولكنه لم يبالي وقام بتحويلها لمركز الشرطة، لتقص على الضابط ما حدث معها ليضحك ويخبرها بأن تلك الأماكن ممنوعة من الإقتراب بالتصوير أو بالرسم ثم يخرجها بسلام.

زبيدة ثروت وقصة تستغل منتج للتقرب من عبد الحيلم حافظ

عرفت الفنانة زبيدة ثروت بحبها الشديد لـ عندليب الشاشة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، فكاننت دائما تذهب لمشاهدة أعماله وسماع أغنياته وكانت تحلم دائما بالوقوف أمامه في عمل فني، وبالفعل تحقق حلمها، وأكدت زبيدة ثروت أنه تقربت من عبد الحليم حافظ عندما حاول منتج شهير أن يتقرب منها بحجة انتاج فيلم لها، لتشترط عليه أن يكون ذلك الفيلم بجانب عبد الحليم حافظ، ليوافق المنتج على ذلك.

زبيدة ثروت تقع في حب عبد الحليم

تعاونت زبيدة ثروت مع عبد الحليم حافظ في فيلم “يوم من عمري”، وروت زبيدة ثروت اعتراف عبد الحليم بحبه لها، فقالت أنها كانت في غرفة المكياج ودخل عليها عبد الحليم وأخذ خصلة من خصلات شعرها وقال لها: “مش حرام الجمال دا يبقى على الأرض”، ثم أخذ الخصلة وباسها، وأشارت أنها شهرت وكأنه يقبلها من شفتها، وصدمها بقوله أنه حاول أن يتقدم لطلب يديها لكن والدها رفض، مؤكدة أنها لازالت تعشقه حتى الأن.

زبيدة ثروت توصي بدفنها بجانب عبد الحليم

ووصل حب زبيدة ثروت لـ عبد الحليم حافظ لتوصيتها بدفنها بجانبه في وفتها لطالما عشقته منذ الطفولة حتى أخر نفس بها رغم عدد زيجاتها الكثيرة، اذ تزوجت 5 مرات من ضابط في البحرية المصرية يدعى إيهاب الغزاوي، ثم المنتج السوري صبحي فرحات، الذي أنجبت منه بناتها الأربع، ثم المهندس ولاء إسماعيل، ثم تزوجت من الممثل عمر ناجي "كبير المطاريد"، وكان خرهم الكوافير اللبناني نعيم.

وفاة زبيدة ثروت بعد صراع مع السرطان

توفيت عن عمر يناهز 76 عاما في 13 ديسمبر 2016، وذك بعد صراع طويل مع مرض السرطان تاركة ذكريات لها في ذهن الجمهور من خلال أعكال فنية ليس لها مثيل.