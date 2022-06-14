انت الان تتابع تفاصيل خبر منتخب فلسطين يحقق الفوز على الفلبين ويتأهل لكأس آسيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704244/منتخب-فلسطين-يحقق-الفوز-على-الفلبين-ويتأهل-لكأس-آسيا

حقق منتخب فلسطين الفوز علي نظيره منتخب الفلبين برباعية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المنغولية أولان باتور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما ليصعد منتخب فلسطين الملقب بالفدائيين إلى نهائيات كأس أسيا 2023 للمرة الثالثة في تاريخه، بعد أن تصدر مجموعته التي تضم إلى جواره منتخبات الفلبين واليمن ومنغوليا، محققًا العلامة الكاملة بعد الفوز بمبارياته الثلاث، محرزًا عشرة أهداف، ومحافظًا على نظافة شباكه.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

الجدير بالذكر أن حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني

محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.