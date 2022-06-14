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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704242/إن-بى-سي-بايدن-سيزور-إسرائيل-والضفة-الغربية-والسعودية-الشهر-المقبل

كشفت مصادر أميركية بأن من المقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن يبدأ جولة فى منطقة الشرق الأوسط وتشمل كل من إسرائيل والضفة الغربية والسعودية و ستستمر فى الفترة من 13 الي 16 يوليو المقبل.

دوت الخليج

وذكر مسؤول أمريكي بأن الرحلة ستتضمن لقاء بين الرئيس الامريكي جو بايدن والأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودي

أجتماع مرتقب بين بايدن ومجلس التعاون الخليجي

ووفق لما نشرته محطة "إن بي سي" بأن بايدن سيزور السعودية يومي 15 و 16 يوليو المقبل وسيعلن البيت الأبيض عن هذه الزيارة هذا الأسبوع، وأضافت أن اليوم الأول من الزيارة سيتمثل فى إجراء محادثات ثنائية مع الأمير محمد بن سلمان وفى اليوم الثاني سيجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع مجلس التعاون الخليجي .

وأكد البيت الأبيض أن زيارة الرئيس الأمريكي ستتركز علي سبل تعزيز العلاقات الأستراتيجية مع السعودية ودول المنطقة لافتا إلى انه :"من الخطأ الأعتقاد بأن زيارة بايدن للسعودية ستتمحور حول الطاقة فقط، وأنما هناك عدد من القضايا ستكون على قائمة النقاش .