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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704241/تعرف-على-القنوات-الناقلة-لـ-لقاء-مصر-وكوريا-الودي

يستعد المنتخب الوطني المصري، لخوض لقاء ودي أمام منتخب كوريا، وذلك في تمام الواحدة ظهر اليوم على ملعب سيل كأس العالم بكوريا، وسط تواجد جماهيري يبلغ نحو 70 ألف مشجع.

وتعد هذه المباراة، هي الأخيرة لـ إيهاب جلال الذي لم يتولى قيادة المنتخب سوى في مباراتين رسميتين في تصفيات أمم إفريقيا، وسيتم الإعلان عن رحيله فور هذه المباراة.

ويرصد لكم دوت الخليج التفاصيل

القنوات النالقة لمباراة مصر وكوريا

ويبحث البعض عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وكوريا، فالمباراة ستُذاع عبر فضائية أون تايم سبورتس، وكذلك على أون سبورتس الأرضية.

غيابات المنتخب عن مواجهة كوريا

ويدخل المنتخب هذا اللقاء وسط العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفراعنة، ولعل أبرز هذه الغيابات تتمثل في النجم المصري محمد صلاح، والذي منعته الإصابة بشد في العضلات من التواجد علىى رأس قائمة الفراعنة.

وتأتي باقي الغيابات على النحو التالي:

_ محمد عبد المنعم

_ أحمد أبو الفتوح

_ محمود علاء

_ أحمد حجازي

_ حمدي فتحي

_ عمر مرموش

_ إمام عاشور

_ محمد النني

_ محمود حسن تريزيجيه

_ محمد صلاح.

مباريات مصر في التصفيات

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري، خاض لقائين في التصفيات المؤهلة لكأس الامم الإفريقية أمام كلاً من منتخبي غينيا وثيوبيا، تمكن من تحقيق الفوز على الأول بنتيجة هدف دون رد سجله مصطفى محمد، فيما تعرض للهزيمة أمام الأخير بنتيجة هدفين دون رد.

ترتيب مصر في المجموعة

ويحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد3 نقاط، ويتساوى جميع منتخبات هذه المجموعة في هذا العدد من النقاط، ويفصلهما في المراكز فقط هو عدد الأهداف التي سجلها كل منتخب.

وجاء ترتيب المجموعة على النحوالتالي:

1_ غينيا 3 نقاط

2_ إثيوبيا 3 نقاط

3_ مالاوي 3 نقاط

4_ مصر 3 نقاط