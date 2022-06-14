«إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان »..على طاولة صحة الشيوخ..اليوم

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704240/إعادة-النظر-في-تراخيص-مصحات-علاج-الإدمان على-طاولة-صحة-الشيوخاليوم

تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد جزر ، لمناقشة 4 مقترحات برغبة مقدمة من أعضاء المجلس متعلقة بعدد من الموضوعات الصحية .

دوت الخليج

إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان

حيث تناقش اللجنة الاقتراح الأول المقدم من النائب محمود تركي، بشأن تطوير منظومة الصحة الالكترونية لمنصة شاملة لكافة الخدمات الطبية المقدمة من الوزارة.

كما تناقش الإقتراح برغبة الثاني المقدم من النائب محمود القط، بشأن قرار وزارة الصحة حول عدم تحرك عربات الإسعاف إلا بعد التنسيق مع المستشفى.

كما تناقش اللجنة الإقتراح برغبة الثالث المقدم من النائب محمد أبو حجازي بشأن إدراج مضخة الأنسولين ضمن التأمين الصحي وصرفها للأطفال المصابين بمرض السكري .

كما تنظر اللجنة خلال إجتماعها اليوم اقتراح برغبة الرابع و المقدم من النائبة سها سعيد بشأن إعادة النظر في تراخيص مصحات علاج الإدمان .

هذا ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، والقوائم والجداول الملحقة به.

حدد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022\2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، عدة توصيات في مجال الزراعة والري.

يعد قطاع الزراعة قطاعاً إستراتيجياً حيث إنه يُعتبر من أهم دعائم الاقتصاد القومي فهو يساهم بنسبة 11% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي، وبمعدل 15% من الصادرات السلعية غير البترولية، كما يستوعب نحو 25% من إجمالي القوى العاملة في مصر، ولقد تزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي إثر جائحة كورونا، وفي ظل تداعيات الأزمة القائمة بين روسيا – أوكرانيا، وذلك نظراً لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.