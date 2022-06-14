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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704238/السفير-السعودي-بالقاهرة--يستقبل-نظيرته-السويسرية

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي بمكتبه في مقر السفارة أمس، سفيرة دولة سويسرا لدى القاهرة إيفون باومان.

دوت الخليج

وهنأ السفير نقلي خلال الاستقبال السفيرة إيفون بمناسبة تعيينها سفيرة لبلدها في القاهرة، مُرَحباً بها بين الأسرة الدبلوماسية في مصر.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية واستعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير التجارة السعودي يلتقي نظيرته المصرية في جنيف

على جانب آخر، رأس وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وفد المملكة العربية السعودية في اجتماعات المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية، في جنيف والذي ينعقد خلال الفترة من 12 – 15 يونيو 2022م.

وعقد على هامش المؤتمر الاجتماع التنسيقي للدول العربية برئاسة القصبي وبمشاركة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، واجتماع الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية مع مدير عام المنظمة، والذي نظمته المملكة العربية السعودية بصفتها منسقاً للمجموعة العربية في منظمة التجارة العالمية.

وعقد وزير التجارة على ضوء المؤتمر اجتماعات ثنائية مع معالي وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة لمملكة البحرين زايد بن راشد الزياني، ومعالي وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية المهندس رياض مزّور، ومعالي وزير التجارة الخارجية الإماراتي عبدالله بن طوق المري، ومعالي وزير التجارة الكويتي فهد بن مطلق الشريعان، ومعالي وزيرة التجارة والتموين بجمهورية السودان د. آمال صالح سعد.

كما التقى القصبي بوزير الاقتصاد والتجارة الياباني كينئيتشي هوسودا، ومعالي وزير التجارة في جمهورية الهند بيوش جويال، ومعالي وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا مانويل توفارا ريفير، وجرى خلال اللقاءات بحث تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وأكد وزير التجارة في كلمته خلال المؤتمر الوزاري أن انعقاده في هذا التوقيت فرصة لإيصال رسالة واضحة، مفادها أن نظام التجارة متعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية ما يزال بإمكانهما تقديم نتائج للتعامل مع التحديات الراهنة، بما في ذلك آثار جائحة كوفيد -19 وتحقيق انتعاش اقتصادي يضمن الوصول المنصف والميسور التكلفة، وتوسيع نطاق إنتاج اللقاحات، والاستجابة لتحديات الأمن الغذائي، والتجارة الإلكترونية.

وأوضح القصبي أن المملكة تؤمن بأن إصلاح منظمة التجارة العالمية يجب أن يكون أولوية للجميع، وفي هذا السياق، أطلقت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين عام 2020 ، "مبادرة الرياض حول مستقبل منظمة التجارة العالمية".