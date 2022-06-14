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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704237/موعد-مباراة-الأهلي-والشرقية-للدخان-في-الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مباراة مؤجلة في الدوري المصري الممتاز، أمام فريق الشرقية للدخان، ويقود المارد الأحمر فنيًا في هذه المباراة، سامي قمصان، بعدما رحل بالأمس بيتسو موسيماني، بعد فسخ التعاقد مع الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق المباراة التي تجمع بين الفريقين في جولة مؤجلة من مسابقة الدوري، في تمام التاسعة مساء غد الأربعاء الموافق 15 من يونيو الجاري، على ستاد الأهلي وي السلام.

ويدخل النادي الأهلي، هذه المباراة رغبة في تحقيق الفوز في البطولة، لضمان استمراريته في المنافسة على نزع الصدارة من الزمالك، والتي يحتلها الأخير برصيد 44 نقطة من إجمال خوض 20 مباراة.

أمام النادي الأهلي، فيحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 37 نقطة، جمعهما من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام المصري، ويتبقى له 3 مؤجلات أمام كل من ( إنبي، الجونة، الإسماعيلي).

موقف الشرقية للدخان في الدوري

على الجانب الآخر، يأمل فريق إيسترن كامباني بقيادة علاء عبد العال، في تحقيق المفاجأة والفوزعلى المارد الأحمر، وللابتعاد عن القاع الذي يقع فيه الفريق، حيث يملك 13 نقطة، جمعهما من الفوز في مباراتين، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر 11 مباراة.

مباراة الأهلي والمصري بالسلوم

وكان قد حقق النادي الأهلي، الفوز أول أمس على فريق المصري بالسلوم، بنتيجة 1/0 في المباراة التي جمعت بينهما في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، وتأهل لدور الـ 16، والذي كان قد اكتمكل النصاب فيه بعدما خطف الزمالك بطاقة التأهل من أمام الداخلية، وذلك بعدما حول تأخره بهدف للفوز بهدفين.