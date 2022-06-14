انت الان تتابع تفاصيل خبر من جديد .. وزير العمل الإيراني يقدم استقالته حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704236/من-جديد--وزير-العمل-الإيراني-يقدم-استقالته

قد وزير العمل الإيرني حجت عبد المالكي، استقالته للمرة الثانية ويأتي ذلك بعد مرور 300 يوم على مصادقة البرلمان على تعيينه.

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وصرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي بهادري جهمري، بأن عبد المالكي قام بتقديم استقالته للرئيس إبراهيم رئيسي

وذكر جهمري أن بعد قبول استقالة عبد المالكي قام الرئيس ابراهيم رئيسي بتعيين محمد هادي زاهدي وفا وزير بالأنابة عنه، بحسب ما نقلته وسائل اعلام إيرانية.

تعيين المالكي مستشار لرئيس الجمهورية

وأشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية بأن الوزير الذي تم إقالته سيتم تعيينه مستشار لرئيس لجمهورية لشؤون من أجل الأستفادة من خبراته

ويذكر أن عبد المالكي قد صرح فى وقت سابق بأن :" استراتيجية عمله فى الوزراة ستقوم على ما وصفه بالأقتصاد المقاوم ". وأضاف أن :" سياستنا ستعمل على إرسال العمالة العاطلة الى دول أخري". متابعا بأن:" الوزارة تريد أن يتعلم هؤلاء العمال المرسلين إلى الخارج مهن وتقنيات من ثم العودة إلى البلاد بعد أكتساب الخبرات".

زيادة الأسعار فى ايران إلى 300 %

يشار انه فى وقت سابق شهدت إيران موجة من الأحتجاجات وذلك بعد أن قامت السلطات الايرانية بخفض الدعم عن القمح المستورد والذي أدي إلى زيادة الأسعار إلى 300 بالمئة لعدد من السلع الغذائية التي تقوم على الطحين.

وهذه الاحتجاجات تأتي فى وقت يبلغ فيه معدل التضخم للبلاد نحو 40 بالمئة ويتجاوز 50 % فى بعض الأحيان.

ومن الجدير بالذكر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا أدت إلى ازدياد سوء الأوضاع، بعد أن أرتفعت أسعار الغذاء فى العالم وتأثرت إيران بأزمة ارتفاع الأسعار حيث أنها تستورد نصف زيوتها للطهي من أوكرانيا بالإضافة إلى انها تستورد القمح من روسيا على الرغم من أنها تنتج نصف احتياجاتها من القمح، إلى جانب انعكاس تداعيات الأزمة الأوكرانية على الأقتصاد الأيراني فأن العقوبات المفروضة على ايران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بخصوص الإنتهاك الإيراني المتكرر للأتفاق النووي الإيراني ساهم فى تفاقم الأوضاع سوء فى ايران.