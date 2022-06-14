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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704227/الكرملين-يعلن-الهدف-الرئيسي-للعملية-الروسية-فى-أوكرانيا

أفادت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن هدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا هو حماية منطقتي دونيتسك ولوغانسك

دوت الخليج

الهدف الروسي حماية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

وذكر المتحدث باسم الكرملين بأنه :" بشكل عام حماية الجمهوريتين هى الهدف الرئيسي للعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا".

ويذكر أن بعد إعلان روسيا الأعتراف بمنتطقتي دونيتسك ولوغانسك على انهما جمهوريتي بدأت العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، ودونتيسك ولوغانسك هما جمهوريتي منفصلان تدعمهما روسيا فى منطقة دونباس الواقعة فى شرق أوكرانيا .

كييف: الحرب الروسية عمل عدواني غير مبرر

وتصف روسيا عمليتها العسكرية على أنها " عملية عسكرية خاصة" من أجل نزع السلاح أوكرانيا وحمايتها من الفاشين

ومن جهة أخري ينفى نظام كييف هذه الإتهامات الروسية واصفا الحرب الروسية بالعمل العدواني الغير مبرر

ويذكر انه فى وقت سابق أعلنت وزراة الدفاع الروسية أن صواريخها دمرت عدد كبير من الأسلحة والعتاد العسكري فى منطقة دونباس وضمن الأسلحة التى دمرتها القوات الروسية كانت تابعة للولايات المتحدة الامريكية والدول الأوروبية

وتستمر العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا لعدة أشهر وتأتي هذه العملية بعد أن أعلن النظام الأوكراني عن رغبة أوكرانيا للأنضمام لحلف الناتو و قامت روسيا بإطلاق تحذيرات حول هذه الخطوة الأوكرانية وبدأت العملية العسكرية وسط انتقاد وانقسام دولي للعملية الروسية فى اوكرانيا، وسيطرت القوات الروسية على عدد من المناطق والمدن الأوكرانية وبعضها تمثل أهداف استراتجية لروسيا مثل مدينة ماريوبول الذي يمكن من خلاله ربط بحر آزوف بشبه جزيرة القرم والتي ضمتها روسيا إلى أراضيها فى عام 2014 وبالتزامن مع التقدم العسكري الروسي فى أوكرانيا قامت الدول الاوروبية بفرض حزمة من العقوبات ضد روسيا استهدفت مختلف القطاعات الروسية من أجل الضغط على روسيا لإنهاء القتال وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية .