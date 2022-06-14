اعرف درجتك.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج..نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /704247/اعرف-درجتك-رابط-بوابة-الأزهر-الإلكترونية-للنتائجنتيجة-الشهادة-الابتدائية-والإعدادية

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية.. تزايدة عمليات البحث مؤخرًا من قبل طلاب الأزهر، للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإبتداية والإعدادية عبر بوابة الأزهر.

ويمكن التعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية والإبتدائية 2022، من خلال موقع الازهر الشريف وموقع البوابة الإلكترونية للأزهر، وموقع الأزهر التعليمي من خلال الرابط التالي حيث يستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجتهم برقم الجلوس واسم الطالب فور ظهور النتيجة.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2022

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

يمكن للطلاب الراغبين في متابعة نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية، اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الرابط الرسمي لبوابة الأزهر الشريف من هـــنـــا. 2- اختيار قطاع المعاهد الأزهرية. 3- اختيار أيقونة الطالب من أعلى القائمة 3- اختيار نتائج الامتحانات. 4- ستتوفر النتيجة فور اعتمادها وتحميلها على الموقع.

وكان قد تم خلال التيرم الأول نشر نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية، لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2021-2022.

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

وبمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح والقيام بعمليات مراجعة ورصد الدرجات، يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الازهري 2022 ونتيجة الإعدادية الأزهرية الفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الثاني على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها مباشرة.

على جانب آخر، يؤدي طلاب الثانوية امتحانات الشهادة الأزهرية 2022، حيث يؤدي طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم أول أيام الامتحانات في مادتي "الفقه والتفسير" والبعوث في "الفقه والتفسير وعلوم القرآن"، كما تم تجهيز ما يزيد عن 600 لجنة بجميع المناطق الأزهرية لامتحانات الشهادة الثانوية وسط إجراءات أمنية و احترازية مشددة، ومتابعة دقيقة من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لاستعدادات وتجهيزات الامتحانات أولًا بأول، الذي وجه بتوفير البيئة والجو المناسبين للطلاب والمعلمين لأداء الامتحانات بشكل مثالي، يحقق لهم سبل الراحة، التي تعينهم على التفوق والنجاح.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب المؤدين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ (139000) طالب وطالبة في مختلِف الأقسام، حيث يبلغ عدد طلاب القسم الأدبي (91392) طالبا، وطلاب القسم العلمي (46648)، و(143) طالبا من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و(539) طالبا في معاهد البعوث الإسلامية.

ويمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022 بعد الانتهاء من الامتحانات والتصحيح وجمع الدرجات من خلال رابط بوابة الأزهر الإلمترونية للنتائج.