القوات المسلحة تعلن إجراءات التقديم للمدارس الرياضية العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت القوات المسلحة بدء إجراءات التقديم للمدارس العسكرية الرياضية.. وتتضمن الأوراق المطلوبة التالى:
المرحلة الأولى
- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر و صورة منها
- مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية
- إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة
- 8 صورة فوتوغرافية ملونة 4×6
- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة / ولى الأمر
- السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة و صورة منها ان وجد
- صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر )
- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد
- تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية
- 2 وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب
المرحلة الثانية
- أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول وهي الشهادة الابتدائية
- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية)
- شهادة الميلاد الأصلية
- 12 صورة حديثة ملونة 4×6