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القوات المسلحة تعلن إجراءات التقديم للمدارس الرياضية العسكرية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:25 صباحاً - أعلنت القوات المسلحة بدء إجراءات التقديم للمدارس العسكرية الرياضية.. وتتضمن الأوراق المطلوبة التالى:

المرحلة الأولى

- أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر و صورة منها

- مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية

- إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من إتحاد اللعبة

- 8 صورة فوتوغرافية ملونة 4×6

- 2 صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة / ولى الأمر

- السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة و صورة منها ان وجد

- صحيفة الحالة الجنائية للوالد ( ولى الأمر )

- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد

- تقديم نموذج القيد العائلى من مصلحة الأحوال المدنية

- 2 وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب

المرحلة الثانية

- أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول وهي الشهادة الابتدائية

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية)

- شهادة الميلاد الأصلية

- 12 صورة حديثة ملونة 4×6

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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