وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 10:25 صباحاً - استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، حول اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب بمقر جامعة كفر الشيخ، بحضور د.عبد الرازق الدسوقي رئيس الجامعة، ود.محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والسادة أعضاء المجلس.

في بداية الاجتماع، وجه المجلس الشكر لأسرة جامعة كفر الشيخ على استضافتها فعاليات اجتماع المجلس، التي ناقش خلالها عددًا من الموضوعات المهمة الخاصة بقطاع شئون التعليم والطلاب على مستوى الجامعات الحكومية، ومن بينها استعراض الجداول الزمنية لأنشطة التوعية التي تستهدف بناء الوعي لدى الشباب الجامعي، خلال الفترة من يونيو 2022-مارس2023.

وأشار التقرير إلى تنوع هذه الأنشطة لتشمل تنظيم مسابقات علمية بجامعة الأقصر ديسمبر المقبل، حول أفضل بحث في العلوم الإدارية، وتقنيات مكافحة الفساد، والتطرف والإرهاب، فضلاً عن إطلاق جامعة بني سويف ديسمبر القادم مؤتمرًا عن ثقافة العمل الحر؛ لتوعية الطلاب بالتطورات الاقتصادية في الواقع المصري، والتغيرات التي طرأت علي بيئة العمل، بما يتواكب مع خطة الدولة المصرية.

كما أحيط المجلس علمًا بتنظيم جامعة الإسكندرية المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية للجامعات المصرية، بمعسكر الجامعة بباجوش، خلال الفترة من 6-11 من شهر أغسطس القادم؛ ليتنافس الطلاب في عدد من الألعاب التالية (كرة القدم، كرة طائرة للطلبة والطالبات، السباحة، تنس الطاولة، الشطرنج، الموانع الشاطئية، الألعاب الإلكترونية، دارتس).