انطلاق تصفيات مسابقة «إبداع قادرون» بالقليوبية

جدة - نرمين السيد - انطلقت اليوم تصفيات مسابقة إبداع قادرون بمحافظة القليوبية، والتى تنظمها الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، الإدارة العامة للجامعات، بالتعاون الإدارة المركزية لشؤون الوزير (مكتب قادرون باختلاف)، بمشاركة أعضاء مراكز الشباب والأندية من ذوى الهمم فى مجالات (الإنشاد الدينى - الغناء الفردى - العزف الفردى - الأداء التعبيرى).





وتولى التحكيم فى مجالى (الإنشاد الدينى - الغناء الفردى) الدكتور ياسر عبد الرحمن عيسى أستاذ الموسيقى العربية بجامعة بنها، على أن يستكمل تحكيم مجالى العزف (الفردى - الأداء التعبيرى) الإثنين المقبل 20 يونيو الجارى. وتهدف المسابقة إلى دمج ذوى القدرات والهمم من مختلف محافظات الجمهورية فى المجتمع، لتنمية مواهبهم، وإبراز دور الدولة فى الاهتمام بهم.

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