مسابقة توظيف بشركة مياه أسيوط والوادى الجديد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فى المسابقة رقم ( 1 ) لسنة 2022م عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية: (مهندس ثالث، فنى، عامل خدمات معاونه) بفرع الشركة بمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد.





وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن الوظائف تأتى لتلبى متطلبات العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتم التقديم وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكترونى للشركة والصفحة الرسمية ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.



ونوه محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه الحصول على نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا العطلات الرسمية.



وأشار أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة من المتقدمين اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022م وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا العطلات الرسمية بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها، مع مراعاة الشروط الواردة بالاعلان.