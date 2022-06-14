- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
وأكد المهندس هشام درة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، أن الوظائف تأتى لتلبى متطلبات العمل بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، ويتم التقديم وفقا للشروط المعلن عنها بالموقع الإلكترونى للشركة والصفحة الرسمية ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المناطق.
ونوه محمد أبو صغير رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه الحصول على نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة، اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022م وحتى يوم الثلاثاء الموافق 28 يونيو 2022م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا العطلات الرسمية.
وأشار أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة من المتقدمين اعتبارا من يوم السبت الموافق 18 يونيو 2022م وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 يونيو 2022م من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا عدا العطلات الرسمية بمقر الشركة بمحطة مياه مدينة الفرافرة ولن يلتفت للطلبات التى تقدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انقضاء المدة المحددة للإعلان أو قد يكون سبق تقديمها للشركة أو أى فرع من فروعها، مع مراعاة الشروط الواردة بالاعلان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسابقة توظيف بشركة مياه أسيوط والوادى الجديد (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.