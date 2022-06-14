التنمية المحلية تحصل 1.6 مليار جنيه غرامات على أصحاب المخابز المخالفة

ووجه وزير التنمية المحلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بأهمية دراسة المناطق الأكثر احتياجا والتى لا يوجد بها مخابز ليتم التركيز عليها، ودراسة الطلبات المقدمة فى هذه المناطق بالتنسيق مع مديريات التموين، لافتًا إلى توفير كل الدعم لمديريات التموين فى المحافظات للقيام بدورها الفعال فى تنفيذ منظومة الخبز، ومتابعة التزام أصحاب المخابز بإنتاج خبز بلدى مدعم مطابق للمواصفات بجميع المحافظات.
وأشار محمود شعراوى، إلى أنه تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالمرور على المخابز والتأكد من وضع لوحة إرشادية تحتوى على أرقام المسؤولين فى مكان ظاهر للجمهور بمدخل كل مخبز لمساعدة المواطنين فى الإبلاغ عن أى مخالفات ومساعدة الجهات المسؤولة فى رصد المخالفات، والتعامل معها بكل حزم.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى إن الدولة تقوم بتحصيل غرامات على المخابز المخالفة وإعداد تقارير دورية بشأنها، مؤكدًا أن تطبيق هذه الإجراءات بالمحافظات أثمر عن توقيع غرامات على عدد من المخابز المخالفة بالمحافظات بمبلغ 3 مليار جنيه حيث تم تحصيل مبلغ 1.6 مليار جنيه منها، وجار تحصيل باقى المبلغ وهو 1.4 مليار جنيه.
وفى السياق ذاته ولضمان إنتاج رغيف صحى خالى من التلوث، أكد محمود شعراوى متابعة الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تذليل أى معوقات خاصة بتوصيل الغاز الطبيعى للمخابز خاصة استخراج التصاريح والتراخيص اللازمة للحفر وإعادة الشئ لأصله، وذلك تنفيذاً للبروتوكول الذى وقعته الوزارة مع وزارتى البترول والثروة المعدنية والتموين والتجارة الداخلية.
وشدد على المحافظات بالإسراع فى استخراج التصاريح اللازمة، والتنسيق مع اللجنة الثلاثية فى كل محافظة والتى تضم ممثلى الوزارات الثلاثة لتجهيز المتطلبات اللازمة ومتابعتها ميدانيًا ضمانًا للالتزام بالتوقيتات المحددة لإدخال الغاز الطبيعى لجميع المخابز فى جميع المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم استخراج تراخيص الحفر اللازمة لـ 4485 مخبزًا فى المرحلة العاجلة للبروتوكول، وتم التشغيل الفعلى لـ3156 مخبزا تعمل فعلياً بالغاز الطبيعى.
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