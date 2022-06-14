اجتماع بالتعليم لمناقشة استعدادات امتحانات الثانوية العامة.. غدا

جدة - نرمين السيد - تعقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عند الساعة الثالثة عصر غد الأربعاء، اجتماعًا برئاسة الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وبحضور مديرى المديريات والإدارات التعليمية والمرشحين للعمل كرؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة، ورؤساء مراكز توزيع الكراسات الامتحانية، ورؤساء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.





وبحسب خطاب موجه من وزارة التربية والتعليم إلى جميع المديريات التعليمية بالمحافظات، يأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص الوزارة على حسن سير عمل أعمال امتحانات الثانوية العامة، من خلال توحيد الإجراءات والرد على الاستفسارات التى قد ترد من رؤساء لجان سير الامتحان وكذلك رؤساء مراكز توزيع كراسات الامتحان. ووجهت الوزارة بتجهيز مقار لحضور المستهدفين بالإدارات والمديريات التعليمية، مع تجهيز تلك المقرات تكنولوجيا بالتجهيزات اللازمة: جهاز كمبيوتر، كاميرا، مايك، إنترنت، شاشة بروجيكتور وسماعة خارجية، مع تكليف التطوير التكنولوجى بالتنفيذ من الناحية الفنية. امتحانات الثانوية العامة 2022 وتنطلق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة يوم 20 يونيو الجارى ولمدة يومين، واعتبارا من 26 يونيو تنطلق امتحانات المواد الأساسية وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وتُعقد الامتحانات ورقياً بنسبة 100%، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، ويكون التصحيح إلكترونياً بالكامل.

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