مياه الغربية تتعاون مع جمعيات أهلية لتركيب وصلات للأسر الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - وقعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، بروتوكولات تعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى، وذلك فى إطار تفعيل الدور المجتمعى لتوصيل المياه للمناطق والأسر الأكثر احتياجا.





وتم توقيع البروتوكول بين الشركة و3 جمعيات هى "جمعية خير بلدنا - جمعية صناع الحياة – جمعية رسالة"، وكان فى وقت سابق قد تم توقيع بروتوكول مع "جمعية نبض الحياة – جمعية نبغ الحياة – جمعية الأورمان".

وأكد الدكتور المهندس حمدى محمد شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة والجمعيات الأهلية، يهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين فى مجالات المشاركة المجتمعية وتوصيل المياه، إذ تسدد الجمعيات تكلفة توصيل وصلات مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا دون تحملهم أى أعباء مالية.

وأشار شطا، أن من أولويات العمل تعظيم الدور المجتمعى للشركة، وتذليل أى معوقات، والتميز فى العمل المجتمعى، وأن الشركة تمد يدها بالتعاون مع كل الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى.

وأفاد شطا بأن البروتوكول يهدف إلى رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية وفقا لضوابط ومعايير متفق عليها ضمن بنود البروتوكول الموقع من أجل وصول الدعم لمستحقيه من الأسر غير القادرة، التى لا يمكن أن يتجاهلها المجتمع بما يتفق مع الأهداف والرؤى التنموية للدولة المصرية.

حضر توقيع البروتوكول رئيس القطاع التجارى ومدير إدارة خدمة العملاء بالشركة، وأعضاء الجمعيات المعنية بتوقيع البروتوكول.