توريد 231.4 طن أقماح لشون وصوامح كفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، توريد 231 ألفا و489 طنا و360 كجم من الأقماح إلى شون وصوامع المحافظة منذ بدء عمليات التوريد، من خلال 23 موقعا تابعة للجهات المسوقة التابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن المحافظة.





وأوضح الهابط -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقا لتوجيهات المحافظ. موجها بضرورة انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.

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