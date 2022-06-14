حياة كريمة.. محافظ الفيوم يبحث آليات تنفيذ مشروعات لتمكين المرأة

جدة - نرمين السيد - بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مع مسؤولى فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، آليات تنفيذ مشروعات صغيرة لتمكين المرأة اقتصادياً بقرى مركزى إطسا ويوسف الصديق كمرحلة أولى، ضمن محور بناء الإنسان، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، حيث أكد أن أحد محاور المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بناء الإنسان وتمكينه اقتصادياً بتوفير فرص العمل له، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعد المرأة شريكاً أساسياً مع الرجل فى دفع عجلة التنمية والبناء، لذا تعمل الدولة على تمكينها اقتصاديا، بتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة، مع توفير الدعم اللازم لها وتيسير الإجراءات أمامها.

ووجه المحافظ، على استقطاب السيدات المؤثرات من رائدات الأعمال، لتوعية المرأة الريفية بأهمية مشاركتها فى التنمية، وعمل تحليل إحصائى بشكل علمى ممنهج لمطالب المرأة بكل قرية من القرى المستهدفة، لتوفير المشروعات التى تلائمها، مع تدريب الفتيات، ووضع خطة زمنية محددة لتنفيذ المشروعات من قبل مسؤولى فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، مؤكدا على الأجهزة التنفيذية المعنية سرعة توفير أماكن بعدد من القرى بمركزى إطسا ويوسف الصديق، تصلح لعمل تلك المشروعات، من خلال استغلال أصول الدولة غير المستغلة بها.

ومن جانبها، أوضحت مقرر مناوب أول فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، أن مركز القدرات الانتاجية بالمجلس، يوفر الأدوات اللازمة لإنشاء مشاغل الفتيات، لأعمال السجاد اليدوى أو التطريز والخياطة، أو ورش حرفية لصناعة الفخار والخزف، أو لإنشاء مطبخ مجتمعى لإعداد الوجبات وبيعها، بهدف توفير فرص العمل للمرأة الريفية، مؤكدةً على استعداد فرع المجلس القومى للمرأة بالفيوم، لإعداد خطة زمنية لتنفيذ المشروعات بشكل عاجل، فى إطار المشاركة الإيجابية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".