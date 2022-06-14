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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704235/تعرف-على-موعد-مباراة-القمة-بين-الأهلي-والزمالك-فى-الدوري-المصري

يترقب عشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً، يوم 19 الجاري، الموافق الأحد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الفريقين فى الدوري

يتصدر نادي الزمالك نادى الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة، فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 43 نقطة، والنادي الأهلي فى المركز الثالث برصيد 37 نقطة.

ويسعي كل من الفريقين تحقيق الفوز ومواصلت نغمة الأنتصارات لصحد لقب الدوري المصري، بعدما حققه نادي الزمالك الموسم السابق.

نتيجة مباراة الزمالك ضد الداخلية

حقق نادي الزمالك فوزًا صعبُا على فريق الداخلية وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر، ليصعد الفريق الأبيض إلى دور الـ 16.

وحول فريق الزمالك تأخره بهدف إلى فوز في الأشواط الإضافية بنتيجة 1-2.

وباغت فريق الداخلية نادي الزمالك بهدف ف الدقييقة 3 من عمر المباراة التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ 32 من كأس مصر.

وأحرز هدف فريق الداخلية سمير فكري، بعدما انفرد بحارس الزمالك محمد عواد، بعد تمريرة والذي نجح في مراوغته والانفراد تماما بمرمى الزمالك، ليضع الكرة في شباك الفريق الأبيض.

وفي شوط المباراة الثاني استطاع سيف فاروق جعفر إحراز هدف التعادل بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء، سددها على يمين حارس الداخلية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي لتتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، حيث تمكن أشرف بن شرقي في إحراز الهدف الثاني لنادي الزمالك.

مواعيد مباريات الزمالك

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.