انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس «المصريين الأحرار» لـ دوت الخليج: لازلنا نعانى من تشويه الإخوان للمشهد السياسي بمصر منذ نشأتهم سنة 28 حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704234/رئيس-المصريين-الأحرار-لـ-تحيا-مصر-لازلنا-نعانى-من-تشويه-الإخوان-للمشهد-السياسي-بمصر-منذ-نشأتهم-سنة-28

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، أن المشهد السياسى المصرى خلال الفترة الأخيرة هو مشهد ضبابى تمامًا من وجه نظرنا، مضيفا: وأتمنى أن لا يكون هذا المصطلح قاسى، ولكن هذه الحقيقة على أرض الواقع، وهو الأمر الذى يستدعى ضرورة الإصلاح السياسى فى مصر، ضمن جهود الحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية.

دوت الخليج

غياب الثقافة السياسية الحزبية

وأضاف خليل: طبيعة أى مشهد سياسى فى أى دولة لابد أن تكون واضحة وهو أن يكون به أحزاب تمثل اليسار وأحزاب تمثل اليسار الوسط، وأحزاب تمثل الوسط، وأيضا أحزاب تمثل اليمين الوسط، ولن أذكر أحزاب اليمين لأن اليمين دائما ما يكون متشدد سواء كان بتوجه دينيى أو مسلح وهو أمر مرفوض فى المشهد السياسى المصري، والمشهد فى مصر غير واضح إطلاقا كما هو واضح فى أى دولة أخرى، والدليل أنك لا تستطيع أن تسأل المواطن عن أى من الأحزاب فى الشارع المصرى، لأنه سيكون غير قادر على تحديد هذه الأحزاب وهيكون بشكل واضح«مش عارف»، وبالتالى أمام غياب هذا المشهد نكون أمام غياب للثقافة السياسية الحزبية.

وعن غياب الثقافة السياسية الحزبية، أفاد: ستكون من أولوياتنا فى ملف الإصلاح السياسى فى الحوار الوطنى، ونحن فى المصريين الأحرار نرى أهمية هذه الجزئية بشكل كبير جدا، وهذا الملف هو منوط بالأحزاب من الأساس وخاصة الإطار المتعلق بنشر الثقافة السياسية بالمعاونة مع الدولة وخاصة على مستوى الإعلام، وأنا أتمنى أن كل الأحزاب بما فيها المصريين الأحرار ومستقبل وطن والوفد والشعب الجمهورى وجميع الأحزاب فى مصر حتى لا أنسى أحد، و يكون من أولوياتها هذا الملف وتستهدف بشكل حقيقى نشر الثقافة السياسية الحزبية.

تشويه الإخوان للمشهد السياسي بمصر

و تابع رئيس حزب المصريين الأحرارا: هذا أمر يكون من خلال أساسيات العمل بهذه الأحزاب حيث الحديث المباشر مع المواطنين وطرح كل حزب لأفكار وأيدلوجيته وقناعته حتى تكون الصورة واضحة لجموع المواطنين ويكونون مدركين أيضا لطبيعة الأحزاب والتى تعد أحد المكونات الأساسية للمشهد الذى يُصاب بالضبابية فى مصر خلال الفترة الأخيرة لسبب رئيسى وهو غياب هذه الثقافة السياسية والحزبية، خاصة أنا ما تعرضت له مصر على مدار الـسبعين عاما الماضية تسبب فى تشوه للمناخ السياسى المصرى والسبب الرئيسى كان تنظيم الإخوان وسيطرة العمل الخدمى والإجتماعى على أدائهم خاصة أنهم تم زرعهم فى المجتمع كجمعية أهلية،حتى تكونت أفكارهم وتم الخلط بين عملهم السياسى وعملهم الأهلى فأصبحنا أمام خلل كبير أثر سلبا على المشهد السياسى المصرى حتى تاريخه.