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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704233/شيرين-عبد-الوهاب-تستعيد-نشاطها-الفني-بعد-أزمتها-مع-حسام-حبيب-تفاصيل

أعلن المؤلف أيمن بهجت قمر، تعاونه مع الفنانة الكبيرة شيرين عبد الوهاب في عدد من الأعمال الفنية التي من المقرر أن يطرحهاها سويا خلال الفترة القليلة المقبلة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعاون شيرين عبد الوهاب مع أيمن بهجت قمر

وشارك أيمن بهجت قمر صورة له مع شيرين عبد الوهاب وأخرين من داخل الأستديو، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “ان شاء الله أحلى أغاني مع شيرين”.

حسام حبيب بوزن زائد وملامح توتر في أول ظهور له بعد خلافه مع شيرين

وسبق وأن خرج حسام حبيب من ازمة خلافه مع شيرين عبد الوهاب من خلال حفل زفاف أحياه بالتعاون مع الفنان تامر حسني، اذ ظهر في الفيديو الذي تداوله الجمهور عبر السوشيال ميديا حسام حبيب بملامح الخوف والتوتر، فضلا عن زيادة الوزن والإرهاق الشديد الذي أصابه، وظهر تامر حسني بجانبه يسانده ويدعمه حتى يستعيد ثقته وقواه مرة أخرى على المسرح.

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

جدير بالذكر أنه حسمت شيرين عبد الوهاب موقفها من حسام حبيب، مؤكدا أن انفصالهما قرار لا عودة فيه، وهي الأن تكرس حياتها لبناتها ودراستهم وتعليمهم قواعد دينهم الصحيح، بجانب عودتها القوية التي تسعى لها خلال الفترة الحالية رغبة في إرضاء جمهورها عن البعد الطويل عنهم بسبب ارتباطها وغيرة حسام حبيب عليها.

وكان أخر ازمات شيرين عبد الوهاب مع حسام حبيب هو إجراء الفنانة اتصال هاتفي بشرطة النجدة من أجل أخذ تعهد على طليقها حسام حبيب بعدم التعرض لها هي وبناتها، بحسب مصادر أمنية، لكنه خرج بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.

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ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب شاركت متابعيها وجمهورها مؤخرًا بنشرها صورة جديدة تظهر خلالها بفستان أبيض أنيق وإطلالة صيفية وعلقت على الصورة وقالت: “وحشتوني”.