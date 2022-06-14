بلجيكا ضيفا ثقيلاً على منتخب بولندا فى بطولة دوري الأمم الأوروبية

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704231/بلجيكا-ضيفا-ثقيلا-على-منتخب-بولندا-فى-بطولة-دوري-الأمم-الأوروبية

يدخل منتخب بلجيكا ضيفا ثقيلاً على نظيره منتخب بولندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الثلاثاء، على الاستاد الوطني في وارسو، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل منتخب بلجيكا المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الرابعة بلا شئ من النقاط، في حين يتواجد منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط، في المجموعة التي يتصدرها هولندا بثلاث نقاط.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.