انت الان تتابع تفاصيل خبر "مطلقة وعندي ولدين والناس بتتخدع فيا".. ريم مصطفى تكشف تصريحات لأول مرة مع لميس الحديدي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704229/مطلقة-وعندي-ولدين-والناس-بتتخدع-فيا-ريم-مصطفى-تكشف-تصريحات-لأول-مرة-مع-لميس-الحديدي

حلت الفنانة ريم مصطفى ضيفة على برنامج “كلمة أخيرة” التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة سي بي سي، والتي كشفت خلاله تصريحات لأول مرة عن حياتها الشخصية وفاجئت الجمهور والمتستمعين، ويرصد لكم دوت الخليج أبرز تلك التصريحات.

تصريحات ريم مصطفى في كلمة أخيرة

- شخصية كاميليا في مسلسل سوتس بالعربي الأقرب لقلبي.

-بتفائل بالأعمال المأخوذة من عمل أجنبي لأن أول تجربي كان كدة زي هبة رجل الغراب.

- في صفات مشتركة كتير بيني وبين كامليا في سوتس بالعربي.

- أنا مطلقة وكنت متزوجة وعندي ولدين عمر وعلي.

- تزوجت صغيرة جدًا في عمر 19 سنة وكانت تجربة مهمة اتعملت منها ازاي أختار شريك حياتي.

- زوجي كان محترم وابن ناس وراقي والطلاق كان بعد عشر سنين زواج بسبب أننا مختلفين عن بعض .

- الحاجة الوحيدة اللي اتفقنا عليها أنا وطليقي إننا نربي ولادنا كويس.

- مش بعيش حكاية حب حاليا بس ممكن يبقى فيه بكرة وأكيد كان فيه حب سابق محدش ما مرش بيه.

- بتحصل كتير أوي بشوف أدوار تستفزني وأقول كان نفسي أعمل الدور ده.

- أنا وسط عيلتي راجل العيلة وأمي بتقلي وهي راكبة جمبي العربية أنا حاسة اني راكبه جمب ولد صايع عشان أنا سواقتي مش كيوت.

- الناس بتتخدع في شكلي وفكراني كيوت بس مش دي الحقيقة.

ريم مصطفى في مسلسل الثمانية

جدير بالذكر، أنه يعرض للفنانة ريم مصطفى حاليا مسلسل جديد بعنوان “الثمانية” على منصة شاهد الإلكترونية، والتي تشارك به بجانب كلا من أسر يااسين خالد الصاوي، ولارا إسكندر، ومحمد علاء جاميكا، ومنذر رياحنة، محمود البزاوي وآخرين بجانب ظهور خاص للفنانة غادة عادل، والمسلسل من إخراج أحمد مدحت.

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واشادت بيه الناقدة السينمائية ماجدة خير الله، اذ كتبت عبر موقع “فيسبوك”: ““الحلقه الأولى والثانية من مسلسل الثمانية اللي بدا عرضه الليلة علي منصه شاهد، يوحي بأننا امام عمل مثير، تجتمع له كل عناصر التسلية الممتعة.. المخرج أحمد مدحت مبدع مسلسل إختفاء يعود بقوة ليقدم مسلسل غموض وحركه في قالب بوليسي ، عن منظمه اجراميه تعمل في تجاره السلاح ، وافرادها ثمانية لم يلتق اي منهم بالآخر”.

وتابعت: “ولها قوانين صارمه الخروج عنها يعني الموت.. خالد الصاوي وآسر ياسين في تنافس مدهش في الأداء ، احدهما مجرم محترف، والاخر ضابط ، علي درجه عاليه من الكفاءه، يجمعهما الرغبه في الانتقام من منظمه الثمانيه”.