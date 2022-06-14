انت الان تتابع تفاصيل خبر اتهم إدارة الأهلي بالضعف.. 5 أسباب عجلت بـ رحيل موسيماني عن المارد الأحمر حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704228/اتهم-إدارة-الأهلي-بالضعف-5-أسباب-عجلت-بـ-رحيل-موسيماني-عن-المارد-الأحمر

أعلن النادي الأهلي، مساء أمس الاثنين، رحيل مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعدما تم الاتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، وبدأ مسئولو الفريق الأحمر في البحث عن بديل لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويرصد لكم دوت الخليج التفاصيل

جاء في بيان إقالة موسيماني، أسباب تبدو غير منطقية للبعض، فالبيان جاء فيه أن سبب الرحيل هو طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، ولكن المدقق في التفاصيل سيرى أن موسيماني هو من عجل برحيله عن النادي بأفعاله وليس بالكلام الذي نُشر بالأمس.

5 أسباب تعجل برحيل موسيماني

وخلال هذا التقرير نرصد لكم أغرب التصريحات التي قالها موسيماني، أثناء تواجده على رأس القايدة الفنية للفريق،والتي عجلت برحيله عن الفريق:

1_ موسيماني في البداية كان متزناً كثيراً في تصريحاته، ولكن مؤخراً بدأ يتحدث كثيراً في الإعلام وهذا أمر غير موجود في حسابات إدارة النادي الأهلي، المعتادة دائماً على الصمت والرد في الوقت المناسب، فمن ضمن تصريحاته الغريبة أن 90% من لاعبي الفريق لا يشربون الكحول، هذل ام فهمه على أن هانك لاعبين ممثلين في الـ 10% يشربون الكحوليات.

2_ اتهام موسيماني، عدد من اللاعبين بالتقصير وتسببهم في خسارة الفريق في كثير من المباريات، من ضمن أسباب الرحيل، فلا يوجد مدرب يتهم لاعبه بهذا في العلن، ولكن من الممكن أن يلومهم داخل الغرف المغلقة وليس في حديثه مع الإعلام.

3_ حديث موسيماني الأخير مع الصحف الجنوب إفريقية، عن أنه كيف تقود السوشيال ميديا إدارة النادي، في إشارة منه إلى أن الإدارة تتأثر كثيراً بردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي قُوبل بالاستياء من جانب إدار النادي الاهلي.

4_ زوجة موسيماني، وتحكماتها الكثيرة مع إدارة النادي أثناء تجديد التعاقد لزوجها، هي من أثارت حِنق الإدارة الحمراء.

5_ سفر موسيماني الأخير إلى المغرب لخوض دورة تدريبية تحت قيادة الفيفا، هو القشة التي قسمت ظهر البعير كما يقولون، خاصة وأن هذا السفر جاء عقب خسارة الفريق لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام فريق الوداد المغربي نهاية الشهر الماضي، فبدلاً من أن يقوم موسيماني، بلملمة أوراقه وإعادة حساباته وخوض وديات لتجهيز اللاعبين، رمى كل هذا بعُرض الحائط وسافر إلى بلده جنوب إفريقيا ومنها إلى المغرب لخوض الدورة التدريبية.

تلك الأسباب التي تم ذكرها، هي من عجلت برحيل موسيماني، المشهود له بأنه حقق العديد من الإنجازات داخل النادي الأهلي، وقام بثورة إصلاح داخل الفريق، بعدهاما نجح في تحقيق لقبي دوري أبطال إفريقيا موسمين متتاليين، وخسر الثالثة أمام الوداد، بالإضافة لتتويجه رفقة المارد الأحمر بلقبي السوبر الإفريقي، وفوزه ببرونزيتي كأس العالم للأندية.