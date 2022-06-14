انت الان تتابع تفاصيل خبر على رأسهم جارسيا.. تعرف على أبرز المرشحين لـ خلافة موسيماني في الأهلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704225/على-رأسهم-جارسيا-تعرف-على-أبرز-المرشحين-لـ-خلافة-موسيماني-في-الأهلي

بدأ مسئولو النادي الأهلي، في مناقشة عدد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، وذلك لخلافة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، والذي رحل عن تدريب المارد الأحمر بعدما فسخ التعاقد بالتراضي بينه وبين إدارة الأهلي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

ويسابق الأهلي، الزمن للتعاقد مع مدرب لقيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة، وبدأ بالفعل دراسة عدد من السير الذاتية للمدربين، وجاء على رأس هؤلاء المرشحين، الفرنسي رودي جارسيا مدرب ليون ومارسيليا الفرنسييان، فيما طُرح اسم البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصري السعودي، بالإضافة لمدرب كوت ديفوارالفرنسي باتريس بروميل والذي كان على مسافة صغيرة من تولي قيادة المنتخب المصري قبل الاستقرار على إيهاب جلال.

مدرب باوك اليوناني رازفان لوشيسكي، هو الآخر مرشح وطُرح اسمه على ترابيزة المفاوضات، وكذلك البرازيلي باولوأتورو مدرب بنفيكا السابق.

رحيل موسيماني عن الأهلي

ورحل موسيماني وجهازه بالكامل باستثناء مدرب حراس المرمى ميشيل يانكون، وسيقود الأهلي فنياً وبصور مؤقتة سامي قمصان المدرب المساعد في الجهاز السابق، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

رقام موسيماني مع الأهلي

حقق النادي الأهلي تحت قيادو موسيماني المدري الفني السابق للشياطين الحمر الفوز فى 62 مباراة، بينما حسم التعادل في 30 مباراة، بينما خسر الفريق في 10 مباريات فقط أثناء تدريبه للقلعة الحمراء خلال فترة تواجده.

توج بيتسو موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات

دوري أبطال أفريقيا مرتين

السوبر الأفريقي مرتين

كأس مصر مرة

قاد الأهلي لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى.