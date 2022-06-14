النائبة جيهان البيومي لـ دوت الخليج: مبادرة لتسكنوا إليها تستهدف تخفيف أعباء الزواج و مغالاة المهور أزمة حقيقية

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /704155/النائبة-جيهان-البيومي-لـ-تحيا-مصر-مبادرة-لتسكنوا-إليها-تستهدف-تخفيف-أعباء-الزواج-و-مغالاة-المهور-أزمة-حقيقية

قدمت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، الشكر للأزهر الشريف علي اطلاقه مبادرة "لتسكنوا إليها" والتي تستهدف مواجهة المغالاة في تكاليف الزواج، قائلة: في الفترة الأخيرة شهد المجتمع المصري مغالاة في تكاليف الزواج بشكل مبالغ فيه.

دوت الخليج

المغالاة في تكاليف الزواج

وأضافت البيومي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن المغالاة في تكاليف الزواج تؤدي إلي حدوث مشاكل وضغوط نفسية واقتصادية للأسر المصرية، مناشدة بأهمية التوعية والتثقيف بالاحتياجات الأساسية للزواج وعدم شراء أشياء غير ضرورية، فلابد أن تكون القيم والعادات هي الأساس في الزواج، و لابد أن تختفي ظاهرة المغالاة في المهر والشبكة.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: في الدول المتقدمة الزواج يعتمد علي الاحتياجات الضرورية فقط،لأن المغالاة في تكاليف الزواج تسبب أزمة حقيقية للأسرة المصرية، مضيفة: مع انطلاق المبادرة لابد أن يكون هناك توعية حقيقية من مختلف مؤسسات الدولة بعدم المغالاة في المهور.

مبادرة لتسكنوا إليها

وكان قد أطلق مجمع البحوث الإسلامية، مبادرة موسعة لمواجهة التكاليف الباهظة للزواج في محافظات الجمهورية بعنوان "لتسكنوا إليها".

وتهدف المبادرة، إلى القضاء على العادات السيئة والمتبعة في الزواج، أملًا في تيسير الأمور المتعلِّقة به، ومواجهة المغالاة في تكاليفه خاصة في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، واهتمام المجمع بالقضايا التي تؤرق المجتمع المصري.

وقال الدكتور نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن مبادرة "لتسكنوا إليها"دعوة عامة لجميع الناس، للتخلي عن العادات التي تحول دون تكوين أسرة مستقرة وآمنة تحقق أهدافها وتبني مستقبلها، ويتولى نشرها وعاظ وواعظات الأزهر بالمحافظات من خلال متابعة الأمانة العام للدعوة والإعلام الديني.