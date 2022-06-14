الثانوية الأزهرية.. طلاب القسم الأدبى يؤدون اليوم امتحان النحو

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عدد طلاب القسم الأدبى 91392 طالبا وطالبة، أما القسم العلمى فيبلغ 46648 طالبا وطالبة، و143 طالبا وطالبة من طلاب شعبة العلوم الإسلامية، و539 طالبا وطالبة فى معاهد البعوث الإسلامية.

يذكر أن عدد لجان الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام تبلغ 605 لجان على مستوى الجمهورية، ويؤدى الامتحانات ما يقارب 139000 طالب وطالبة فى مختلف الأقسام.