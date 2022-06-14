قرار الرئيس السيسى بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء يتصدر عناوين الصحف

جدة - نرمين السيد - وأبرزت صحيفة "الأهرام" تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية أسهمت فى رفع معدلات نمو الإنتاج الحيوانى، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لضبط الأسعار، كما تحرص على استقرار أسعار الوقود والطاقة، مشيرًا إلى أنه تم إرجاء الزيادة المقررة على أسعار الكهرباء عدة مرات تخفيفا عن المواطنين.

وأضاف الرئيس، فى مداخلته خلال افتتاح المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، أنه على الرغم من امتداد الأزمة الروسية ــ الأوكرانية التى بدأت منذ بداية العام، فإن الإجراءات التى اتخذتها الدولة على مدى السنوات الثمانى الماضية، بالتوازى مع النمو السكانى وارتفاع الأسعار فى العالم سنجد أن معدلات نمو الإنتاج الحيوانى الوطنى لا تتناسب مع هذه المتغيرات، فضلًا عن متغيرات أخرى تتمثل بشكل أساسى فى استيراد جزء كبير من الأعلاف من الخارج، مؤكدًا أن الدولة تستهدف استصلاح أكبر مساحة من الأراضى حتى تكون هناك سيطرة على تكلفة الإنتاج.

وتابع الرئيس أن الدولة تستهدف منذ 7 سنوات زيادة معدل إنتاج البتلو، كما تستهدف زيادة معدلات إنتاج جميع السلع سواء لتحقيق الاكتفاء الذاتى أو التصدير، موضحا أن الدولة دخلت مجال صناعة الثروة الحيوانية بشكل متأخر فى الوقت الذى تعد فيه صناعة متكاملة وتأسيسها وتأهيل العاملين عليها يستغرق وقتًا كبيرًا.

وأوضح أن الدولة تستهدف توفير مليون رأس ماشية فى حين ما حققته فقط 71 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى أن 100 ألف رأس ماشية تكلف الدولة 5 مليارات جنيه، مضيفا أن طموح الدولة هو تغطية الطلب المحلى، كما أكد أن حلم الدولة وجود سلالات متقدمة فى إنتاج اللحوم والألبان، مشيرًا إلى أن وضع برنامج لتحقيق هذا الهدف يجب أن يكون على مدة قصيرة وليس على 10 سنوات.

وأشار إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص نظرًا لآليات عمله المتطورة، مضيفا أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت فى رفع معدلات عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.

وقال الرئيس إنه عندما تم إطلاق مشروع مليون رأس ماشية استغرقت الدولة إجراءات كثيرة حتى تصل للمرحلة التى نشهدها اليوم، مضيفا أن الدولة تستهدف إنتاج منتجات حيوانية تخضع لأفضل معايير صناعة اللحوم فى العالم، مشيرا إلى أن الدولة لديها مركز أبحاث، ضمن مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات، حصل على التصنيف الثالث ضمن أفضل مركز أبحاث على مستوى العالم، حيث يتيح المركز الأبحاث المتقدمة التى تستهدف تطوير صناعة الثروة الحيوانية.

وخلال مداخلته، وجه الرئيس المحافظين بأهمية تطوير الشكل الحضارى للأسواق التى يتم فيها بيع سلالات الإنتاج الحيوانى.

وأوضح الرئيس أنه من المفترض أن تكون أسعار السلع فى مصر أعلى جدا من الأسعار الحالية فى ظل الأزمة العالمية، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه ضمن معايير الاتحاد الأوروبى ألا يزيد معدل التضخم فى أى دولة تابعة له على 2% وهى ثوابت لديهم منذ عقود، إلا أن الأزمة الحالية تسببت فى ارتفاع معدلات التضخم فى بعض دول الاتحاد الأوروبى إلى 5% و9% و11% رغم كونها دولا غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة وسلاسل غذاء وحوكمة، إلا أنه ليس لديها عامل النمو السكانى المطرد.

وأضاف أنه لو كانت الدولة المصرية تتعامل بالتكلفة الحقيقية للطاقة طبقًا للأسعار العالمية الحالية لشهدت قفزة كبيرة جدًا فى التكلفة، موضحًا أن من يقوم بنقل منتجاته داخل مصر مازال يدفع تكلفة وقود تقدر بأقل من 50%، مشيرًا ــ على سبيل المثال ــ إلى أن قيمة لتر البنزين عالميا 40 جنيها، موضحا أن الأزمة العالمية تسببت فى ارتفاع سعر برميل البترول حاليا إلى 120 دولارا، وقد يصل إلى 150 دولارا.

وأوضح فى هذا الإطار أن الدولة تقوم بأقصى ما فى وسعها لضبط الأسعار والسيطرة عليها، كما تقوم بالعديد من الإجراءات لضبط الأسواق وعدم استغلال التجار الفرصة وزيادة المطروح من السلع الغذائية.

وكشف الرئيس عن أن الدولة اتخذت قرارًا بإرجاء زيادة أسعار الكهرباء، مشيرًا إلى أنها المرة الثالثة التى تقوم فيها الدولة بإرجاء الزيادة المقررة تخفيفًا عن المواطنين مع الوضع فى الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك يدفع أقل من 50% من تكلفة الطاقة التى يتم الحصول عليها، قائلا: "نحاول بقدر الإمكان أن نجعل فاتورة الأعباء على المواطنين مناسبة، وأجلنا زيادة أسعار الكهرباء للمرة الثالثة بسبب الظروف العالمية مع الوضع فى الاعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء زادت بسبب زيادة أسعار الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء 4 أضعاف فقد كانت تكلفة وحدة المتر المكعب من الغاز المستخدم فى إنتاج الكهرباء 4 دولارات أو 5 دولارات للمتر المكعب وحاليا بلغت 21 دولارا".

وأكد الرئيس أن ما يتم اتخاذه من إجراءات حاليا هو أقصى ما يمكن أن تقوم به الدولة حتى لا تقفز الأسعار وحتى يتم الحفاظ على ظروف محدودى الدخل.

وأضاف الرئيس أنه عندما تزيد أسعار الطاقة فى دول العالم تنعكس بشكل سريع على جميع المنتجات ووسائل النقل، وهو ما لم يحدث فى مصر بالشكل الذى يحدث فى العالم.

وقال الرئيس إنه لولا توفيق الله فى الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى قطاع تنمية الثروة الحيوانية لشهدت أسعار منتجات اللحوم قفزة كبيرة جدا فى ظل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن تكلفة مليون رأس ماشية 50 مليار جنيه.

وأشار الرئيس إلى أن الدولة توقفت عن التفكير 50 عاما فى حين زادت مصر فى حجمها مقارنة بقدراتها ومواردها، مؤكدا أنه لا يمكن أن تكون معدلات العمل فى الدولة المصرية متسارعة فقط ولكن يجب أن تكون قافزة، قائلا: "مش هينفع نمشى بالراحة، لأننا بالفعل متأخرين كتير".

ووجه الرئيس السيسى الشكر لكل المساهمين فى المشروع خاصة القطاع الخاص، قائلا: "أقول للقطاع الخاص مرحبا بك دائما وحقوقك محفوظة وفكرك وإدارتك مقدران".

وأوضح السيسى أن الدولة ترحب بجميع جهود منظمات المجتمع المدنى وكل مصرى مخلص وشريف من أجل بلده، مضيفا : "عايز أغير حياة الناس بفكرة، ووزير الزراعة مع منظمات المجتمع المدنى ومبادرة حياة كريمة مستعدين نحط رقم ضخم لعملية إحلال الثروة الحيوانية، ومش بقول أدوا للناس ببلاش لكن راعوهم وخلوهم يعرفوا يغذوا رؤوس الماشية كويس".

كما أكد الرئيس أن جمعيات العمل الأهلى العاملة فى مجال منح رؤوس الماشية لديها آليات عمل تمكنها من القيام بجهود أفضل وأكثر حوكمة من الدولة، مضيفا أن الدولة بصدد وضع مجموعة إجراءات تهدف تحقيق حزمة كبيرة من النتائج فى تنمية الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أنه فى دولة مثل مصر لا يمكن التفكير فى أقل من توفير مليون رأس ماشية، مؤكدا أهمية حشد الطاقة وجميع الجهود لتحقيق هذا الهدف، كما أوضح أنه يمكن مضاعفة إنتاج اللحوم من خلال إحلال السلالات التى تنتج ما بين 400 و500 كيلو جرام لحوم للرأس الواحدة بدلا من 200 كيلو جرام للرأس الواحد وذلك خلال 6 أشهر، وهو ما سينعكس على زيادة معدل إنتاج اللحوم فى مصر.

وأشار إلى أن هذا الحلم ضمن مليون حلم، مشيرا إلى أن هذا المشروع يستهدف تحويل كل بيت ريفى إلى مشروع صغير وتغيير حياته بمضاعفة إنتاج اللحوم والألبان من رؤوس الماشية التى يتم تربيتها.

كما أكد الرئيس أن إسهام القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى فى هذا المشروع ليس للاستثمار ولكن للحفاظ على حالة الاستقرار فى الدولة من خلال التخفيف على المواطن، قائلا: "عندما أتحدث عن حالة رضا مجتمعى وحالة استقرار لا أستهدف منها حفظ نظام رئيس ولكن أتحدث عن حياة 100 مليون مواطن"، مطالبا منظمات المجتمع المدنى ببذل المزيد من الجهود فى دورهم فى حماية المواطنين.

وتابع الرئيس أنه فى ظل استمرار الأزمة العالمية الحالية التى لا يمكن توقع موعد انتهائها، هناك دور كبير لمنظمات المجتمع المدنى، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الدولة المصرية ليس لديها نقص فى أى سلعة.

وتوجه الرئيس بالشكر والتقدير لجميع المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح حتى الآن، كما أكد ضرورة زيادة توريد المزيد من القمح خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية مرت بأزمتين كبيرتين وهما أزمة كورونا وتداعيات الأزمة الروسية ــ الأوكرانية وكان لهما تأثير كبير على العالم وفى القلب منه مصر، قائلا: "احنا لسه عضمنا منشفش، عضمنا ينشف لما يبقى دخلنا تريليون دولار فى السنة.. وكلنا نحلم ونجرى على حلمنا ده.. وليس ذلك ببعيد عن الله سبحانه وتعالى".

وعقب ذلك، توجه الرئيس فى جولة تفقدية للمشروع، حيث تفقد مراحل تسمين رؤوس الماشية وإنتاج الألبان والتكنولوجيا المستخدمة فى مختلف المراحل، كما تفقد مراحل إنتاج الأعلاف واستمع لشرح مفصل حول مختلف المراحل التى تمر بها رؤوس الماشية لزيادة إنتاجها من اللحوم والألبان.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين أن القاضيات أصبحن جزءًا من النسيج القضائى وأثبتن أن تولى المرأة للوظائف القضائية بالمجلس انتقل من مرحلة التجربة إلى واقع يشهد له الجميع بالنجاح الباهر.

وأشار إلى أن القاضيات منذ تعيينهن كن مثالًا يحتذى به من خلال عملهن الدؤوب ومشاركتهن المتميزة مع زملائهم من قضاة المجلس فى النهوض معًا بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم.

ورحب حسام الدين - فى كلمته أمس خلال أداء 39 قاضية بدرجتى مستشار مساعد ونائب بمجلس الدولة اليمين القانونية - بالمنضمات للمجلس مشيرًا إلى أنه بذلك يبلغ عددهن 137 قاضية بمجلس الدولة منذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعيين المرأة فى العمل القضائى.

وطالب حسام الدين القاضيات الجدد بالتفانى فى أداء الرسالة السامية والتمسك بالتطبيق السليم للنصوص القانونية والإلمام بالسوابق القضائية والاطلاع على أحدث أساليب الإدارة القانونية وتجارب الدول المتقدمة فى مجالات العمل القانونى والالتزام بمدونة التقاليد القضائية، مؤكدًا أن القاضيات سيتم توزيعهن على الدوائر ليشاركن زميلاتهن السابق تعيينهن.

يذكر أن جميع المعينات حاصلات على تقدير عام ممتاز وجيد جدًا وعلى الماجستير وبعضهن على الدكتوراه ويأتى تعيينهن بعد أشهر قليلة من إصدار مجلس الدولة الإعلان رقم 1 لسنة 2022 الخاص بقبول طلبات تعيين خريجات وخريجى دفعة 2021 فى بداية السلم القضائى لأول مرة فى تاريخ المجلس.