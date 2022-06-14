تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوريا الجنوبية ودياً الليلة

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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /704222/تشكيل-منتخب-مصر-المتوقع-لمواجهة-كوريا-الجنوبية-وديا-الليلة

يدخل منتخب مصر مباراته اليوم الثلاثاء ضد نظيره كوريا الجنوبية ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ظهراً، فى المواجهة الودية بين المنتخبين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة كوريا

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي.

فى خط الدفاع: أيمن أشرف، محمود الونش، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبد الواحد.

فى خط الوسط: مهند لاشين، عمرو السولية، مجدي أفشة.

فى خط الهجوم: أحمد رفعت، مصطفى محمد، أحمد سيد زيزو.

نتيحة مباراة منتخب مصر وغينيا

حقق منتخب مصر فوزًا مهما على منتخب غينيا في بداية مشوار تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وتقدم منتخب مصر على منتخب غينيا بهدف مقابل لا شيئ، وضلك ضمن تصفيات أمم إفريقيا.

وسجل مصطفى محمد هدف التقدم لمنتخب مصر في مرمى غينيا بالدقيقة 86 من عمر المباراة التي تقام حاليا على ملعب ستاد القاهرة ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

كما أضاع المنتخب أكثر من فرصة محققة للتقدم، عن طريق محمد صلاح، إلا ان الحارس تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 58 من عمر المباراة ألغى حكم المباراة هدفًا للمنتخب أحرزه عمر جابر، بسبب التسلل.

وكان قد انتهى الشوط الاول من مباراة مصر وغينيا بالتعادل السلبي بين المنتخبين، وشهد الشوط الأول من المباراة سيطرة من المنتخب الوطني لكن دون أي فاعلية على مرمى الحارس الغيني.

قائمة المنتخب الوطني

محمد النني مهند لاشين أحمد حمدي إمام عاشور محمد صلاح أحمد سيد "زيزو" محمود تريزيجيه عمر مرموش محمد إبراهيم إبراهيم عادل أحمد عاطف مصطفي محمد محمد أبو جبل محمد صبحي محمود جاد عمر جابر عمر كمال محمود علاء محمود الونش أحمد حجازئ أحمد فتوح‎'‎، محمد الشناوي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم ومحمد مجدى أفشة.