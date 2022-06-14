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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /704221/موعد-مباراة-منتخب-المانيا-ضد-إيطاليا-والقنوات-الناقلة

يستعد منتخب المانيا لمباراته اليوم الثلاثاء ضد إيطاليا ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع مباراة ألمانيا ضد إيطاليا عبر Uefa.tv

حيث يحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة الثالثة في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية برصيد 5 نقاط، فيما يأتي منتخب ألمانيا ثالثا برصيد 3 نقاط.

الأرجنتين تفوز على إيطاليا بهدفين دون رد

وافتتحت الأرجنتين التسجيل في مرمى المنتخب الإيطالي في الدقيقة 28 عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من ليونيل ميسي، ثم عزز أنخيل دي ماريا تقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من صاحب الهدف الأول لاوتارو مارتينيز.

واستحوذ الفريق الأرجنتين على معظم مجريات اللقاء، حيث بغت نسبة الاستحواذ 56 % مقابل 44 % لصالح المنتخب الإيطالي.

كوبا أمريكا

وكان منتخب الأرجنتين قد ، أحرز كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد فوزه على المنتخب البرازيلي المضيف بهدف دون رد، وذلك في شهر يوليو من العام الماضي.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.

وعادلت الأرجنتين الرقم القياسي في عدد الألقاب القارية، مع 15 لقبا بالتساوي مع الأوروغواي، فيما تجمّد رصيد البرازيل عند تسعة ألقاب ومنيت بخسارتها الأولى على أرضها في أكثر من 2500 يوم.