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القاهرة في الثلاثاء 14 يونيو 2022 07:46 صباحاً - محمد السيد - /704218/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية ومنتخابات العالم، ومن أبرزها مباراة منتخب مصر ضد كوريا الجنوبية.

ويرصد دوت الخليج مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات مباريات ودية دولية

يخوض منتخب اليابان ضد تونس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 11:55 ظهراً.

يخوض منتخب كوريا الجنوبية ضد نظيره مصر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحده ظهراً، عبر قنوات أون سبورت.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

يخوض أرمينيا ضد إسكوتلندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً.

يخوض أوكرانيا ضد إيرلندا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض إنجلترا ضد المجر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءًعبر قنوات Uefa.tv

يخوض منتخب ألمانيا ضد إيطالياوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءًعبر قنوات Uefa.tv

البوسنة والهرسك ضد فنلنداوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45 مساءً.

يخوض رومانيا ضد الجبل الأسود،والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45مساءً.

يخوض تركيا ضد ليتوانياوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45مساءً.

يخوض هولندا ضد ويلزوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45مساءً.

يخوض بولندا ضد بلجيكاوالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:45مساءً.